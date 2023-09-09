العالِم الهولندي تنبأ بزلزال مدمّر في مصر.. رد حاسم من البحوث الفلكية

علق جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب.

ورد جاد القاضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، على حديث العالِم الهولندي حول احتمالية حدوث زلازل في المنطقة العربية.

وقال جاد القاضي:" ما يصرح به العالم الهولندي مجرد صدفة وهو ليس عالم زلازل"، مضيفا:" من خلال إحصائيات يمكن توقع عدد من الزلازل ".

وأضاف القاضي:" لا يوجد اهتمام بتصريحات العالم الهولندي مطلقا الخاصة بأماكن حدوث الزلازل".

وتابع جاد القاضي:" ما يمارسه العالم الهولندي نوع من الدجل ولا أساس له من الصحة ولا يوجد إثبات لصحة ما يدعيه هذا الرجل ".

وعن تنبؤ العالم الهولندي بحدوث زلزال في مصر، قال جاد القاضي:" لا يوجد زلازل مدمرة في مصر ".