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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعد كارثة المغرب| العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن موقع الزلزال القادم.. ومصر تتعرض لـ 8 هزات

العالم الهولندي فرانك
العالم الهولندي فرانك هوجرتس

في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت، تعرضت المملكة المغربية لزلزال قوي بقوة 7 درجات علي مقياس ريختر، ضرب عدة مدن مغربية وأبرزها مراكش وضواحيها.

وتسبب الزلزال في اهتزاز المباني في مراكش وأثار الذعر بين السكان الذين خرجوا إلى الشوارع، وتسبب الزلزال القوي في سقوط عشرات القتلى، بينما لا يزال البحث جاريًا تحت أنقاض المباني المنهاردة عن الضحايا.

العالم الهولندي تنبأ بزلزال المغرب

وعقب زلزال المغرب القوي، نشر العالم الهولندي فرانك هوجرتس، تويتة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”، يوضح فيها أنه حذر منذ 9 أيام من زلزال المغرب.

وكتب العالم الهولندي: "تم وضع علامة على المنطقة قبل 9 أيام (30 أغسطس) بسبب تقلب الغلاف الجوي الواضح، لقد أكدت على المنطقة في آخر التوقعات وأيضا في تغريدة قبل يومين، يمكن أن تكون الكواكب وغلافنا الجوي مؤشرا مهما، نأمل ألا تكون هناك إصابات".

تغريدة العالم الهولندي 

تحذيرات من العالم الهولندي

وحذر العالم الهولندي فرانك هوجرتس، في تويتة أخري له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، من وجود توابع لزلزال المغرب قوية، داخل أو بجانب المغرب، ويجب علي الجميع اخذ الاحتياطات.

تغريدة العالم الهولندي 

وأكد العالم الهولندي فرانك هوجرتس، علي تنبؤاته في الأيام الماضية من حدوث هذا الزلزال المدمر بسبب اصطفاف الكواكب، وأشار في تويتة أخري: "لسوء الحظ، أدت هذه الاستجابة الزلزالية إلى مئات الوفيات في المغرب، ناقشت هذه الهندسة الكوكبية في 3 سبتمبر".

تغريدة العالم الهولندي 

مخاوف المصريين من زلزال المغرب

وانتشر الخوف والقلق بين المصريين بسبب حدوث زلزال المغرب المدمر، والتخوف من توابعه وإمكانية تأثر مصر بأي توابع نتيجة لزلزال المغرب، وطمأن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية المصريين، وقال أن الزلزال بعيد جدًا عن مصر حيث يبعد 3262 كيلو متر غرب مدينة سيوة المصرية.

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن المعهد لم يصل إليه حتي الآن ما يفيد وقوع اي خسائر داخل الأراضي المصرية أو الشعور بأي هزات داخلها، وأضاف أن إحتمالية حدوث زلزال كبير مدمر في مصر كما حدث في المغرب إحتمال ضعيف.

وعقب أنهم لا يستطيعون التنبؤ بالزلازل، فالزلزال ظاهرة طبيعية، ولكن وفقًا لخرائط الشدة الزلزالية المتواجدة لدي الشبكة القومية لرصد الزلازل فإن إحتمالية حدوث زلزال بسبب زلزال المغرب اليوم إحتمالية ضعيفة.

مصر ترصد توابع زلزال المغرب

وأكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أنه بالفعل تم تسجيل عدد من التوابع الزلزالية بلغ عددها 8، وانه حتى الساعة 8 من صباح اليوم تم رصد 8 توابع بقياسات مختلفة تتراوح من 3 إلى 3.4 ريختر، وأكبرهم بقوة 4.8 ريختر، وكل هذه التوابع كانت قوتها أقل من 7 درجات على مقياس ريختر، وهي قوة الزلزال الأصلي.

واضاف أن توابع زلزال المغرب حدثت بعد الزلزال الرئيسي بثمانية دقائق وأخر تابع بقوة 3.3 بتوقيت الساعة السادسة وخمسون دقيقه بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

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