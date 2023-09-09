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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير: زلزال المغرب يعادل قوة قنبلة هيروشيما..وأتوقع زيادة الوفيات

زلزال المغرب
زلزال المغرب

قال الدكتور ميمون شراك استاذ الزلازل بجامعة محمد الأول والنائب الثاني للمفوضية الافريقية للزلازل وعضو مجلس إدارة المجلس الأفريقي للمخاطر مقره معهد البحوث الفلكية (مرصد حلوان)، أن زلزال المغرب اليوم سببه اقتراب الصفيحة الأفريقية من الصفيحة الأورواسيوية، وأن المنطقة التي وقع فيها الزلزال معروفة بإنها ذات نشاط زلزالي ضعيف. 

وأوضح ميمون ، خلال مؤتمر صحفي عقد للحديث عن زلزال المغرب، أن  زلزال اليوم الذي ضرب المغرب كارثة كبيرة ومن المحتمل بشكل كبير أن تكون إعداد الوفيات كبيرآ جدآ ولن نعرف العدد النهائي للوفيات إلا بعد اسبوع أول 10 ايام.

وأشار استاذ الزلازل،  أن قوة زلزال المغرب اليوم تقترب من قوة قنبلة هيروشيما، حيث بلغت قوة الزلزال 7 ريختر، وانه لم يتم تسجل في منطقة شمال افريقيا كلها زلزال تتخطى قوته 7 ريختر منذ عام 1900، اكثر من 10 زلازل فقط على مر التاريخ، مشيرآ إلي أنه في مناطق في جنوب اسبانيا شعرت بزلزال المغرب.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن عقد مؤتمر صحفي للحديث عن زلزال المغرب الذى حدث صباح اليوم وأدي إلي وقوع المباني والبيوت وأودى بحياة أكثر والتي وصلت حتي الآن إلى 296.

وأضاف رئيس المعهد أن المؤتمر سوف يقام بنظام الاونلاين من خلال ابلكيشن Zoom وعلى الراغبين فى الحضور الى المؤتمر من خلال هذا الرابط:
https://us02web.zoom.us/j/81231688396?pwd=ZlJJZ3pxazVZRmZXdS9OdEFRUmxtUT09

Meeting ID: 812 3168 8396
Passcode: 645665

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