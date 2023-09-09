بسبب زلزال المغرب المدمّر .. قرار عاجل من يويفا بشأن المباريات الأوروبية

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، قرارا عاجلا بشأن جميع المباريات الخاصة بالأندية والمنتخبات في أوروبا، بعد حدوث زلزال في المغرب.

وقال الاتحاد الأوروبي “يويفا” في بيان: “قرر يويفا أن تكون هناك دقيقة صمت في جميع مباريات المنتخبات الوطنية والأندية المقبلة اعتبارًا من الغد وحتى 21 سبتمبر، تخليدًا لذكرى ضحايا الزلزال المأساوي الذي ضرب المغرب”.

قرار عاجل من يويفا بشأن المباريات الأوروبية

وأضاف: “قلوب كرة القدم الأوروبية مع الشعب المغربي في هذه الأوقات الصعبة”.

موقف يويفا، يأتي بعد موقف رابطة الدوري الإسباني “لا ليجا” بإقامة دقيقة حداد في الجولة التالية من الدوري الإسباني.