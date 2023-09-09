البحوث الفلكية: نحن على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم الفني للأشقاء بالمغرب

علق جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب.

وقال جاد القاضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" منطقة غرب جبال الأطلس بها أوضاع جيوليوجية معقدة ".

وأضاف جاد القاضي:" منطقة مراكش جبلية والمباني بها قديمة ومبنية من الطوب الرملي ولا تتحمل قوة الزلزال الكبيرة".

وتابع جاد القاضي:" نتواصل مع الأشقاء في المركز الوطني لرصد الزلازل في المغرب "، مضيفا:" نحن على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم الفني للأشقاء في المغرب ".

واكمل جاد القاضي:" تواصل علمي مستمر مع الأشقاء في المغرب"، مضيفا:" من الضروري تحديث كود البناء والأحمال الزلزالية في المملكة المغربية ".