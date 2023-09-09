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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البحوث الفلكية: نحن على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم الفني للأشقاء بالمغرب

زلزال المغرب
زلزال المغرب

علق جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب.

 

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وقال جاد القاضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  منطقة غرب جبال الأطلس بها أوضاع جيوليوجية معقدة ".

 

 وأضاف جاد القاضي:" منطقة مراكش جبلية والمباني بها قديمة ومبنية من الطوب الرملي ولا تتحمل قوة الزلزال الكبيرة".

 

وتابع جاد القاضي:" نتواصل مع الأشقاء في المركز الوطني لرصد الزلازل في المغرب "، مضيفا:" نحن على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم الفني للأشقاء في المغرب ".

 

 واكمل جاد القاضي:" تواصل علمي مستمر مع الأشقاء في المغرب"، مضيفا:" من الضروري تحديث كود البناء والأحمال الزلزالية في المملكة المغربية ".

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