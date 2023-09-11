4 مواصفات تجعل سلسلة iPhone 15 مميزة عن الإصدارات السابقة

تطلق شركة "آبل" Apple رسميا سلسلة هواتفها الآيفون من الجيل التالي وهي طرازات iPhone 15، في 12 سبتمبر الجاري وهو الحدث التكنولوجي الأكثر انتظارًا والأكثر شعبية لهذا العام.

ومن المعروف أن شركة أبل Apple لا تكشف أبدا عن مواصفات منتجاتها المستقبلية أو القادمة من خلال تسريبات وترفض التسويق بهذه الطريقة بل تلتزم الصمت بشأن منتجاتها، ولا تقدم معلومات مسبقة إلى وسائل الإعلام.

ومع ذلك، فإن بعض التفاصيل تتسرب تلقائيا من مصادر داخل الشركة أو على اطلاع بالأمر، عادةً بسبب سلسلة التوريد الطويلة من الشركاء الذين يعملون على مكونات مختلفة لأجهزة آيفون iPhone. واستنادًا إلى قائمة التقارير لهذا العام حول الجديد في طرازات iPhone 15، إليك نظرة على أكبر 4 ترقيات جديرة بالإعجاب.

أولا: توفر USB-C لأول مرة بدل الـ Lightning

وهي المرة الأولى التي يأتي فيها هاتف آيفون بهذا النوع الشائع من الكابلات وبالتالي من خلال كابل واحد يمكنك شحن أكثر من جهاز.

كما أن التقرير الأكثر انتشارًا حول خط إنتاج iPhone 15 هو أن شركة Apple بدأت في اعتماد كابلات USB-C التي تنتشر عالميا في سوق الهواتف.

ويتماشى هذا الكشف الجديد مع الصور المتعددة التي تم تسريبها للأجهزة الجديدة وحقيقة أن الاتحاد الأوروبي فرض على الشركات استخدام موصل USB-C بحلول عام 2024 – بهدف توفير المال للمستهلكين وتقليل النفايات الإلكترونية.

إذا كنت تمتلك عدة أجهزة من العلامة التجارية الأمريكية الأشهر، وكنت تابع لنظام Apple البيئي، فهذا يعني أنك ستتمكن الآن من استخدام نفس كابل الشحن لجهاز iPhone الذي تستخدمه لجهاز MacBook أو iPad الخاص بك بالإضافة إلى الملحقات الأخرى غير التابعة لشركة Apple مثل الكاميرات وسماعات الرأس، Nintendo Switch، وما إلى ذلك.

على الجانب الآخر، هذا يعني أيضًا أن كابلات Lightning وملحقاتها الموجودة لديك لن تعمل بعد الآن مع جهاز iPhone الخاص بك، على الرغم من أنك قد لا تزال بحاجة إليها لشحن بعض ملحقات Apple مثل AirPods.

iPhone

ثانيا: زووم منظار المنظار تنافس سامسونج

كانت عدسة الكاميرا المقربة "بيريسكوب" Periscope واحدة من أكثر ميزات iPhone المتوقعة وهي أيضا أكثر ميزة طالب بها العملاء خلال السنوات الماضية، ستكون كاميرا الزووم منظار موجودة على الأقل مع طراز Pro من أجهزة iPhone.

وتتوقع الآن تقارير متعددة من مصادر موثوقة مثل الخبير التقني "مارك جورمان" من وكالة بلومبرج وMing-Chi Kuo أن يكون عام 2023 هو العام الأول الذي يحصل فيه iPhone على عدسة المنظار، ولكن سيقتصر ذلك على طراز iPhone 15 Pro Max.

وهناك أيضًا تقارير تفيد بأن Apple قد تعيد تسمية iPhone 15 Pro Max لتكون باسم iPhone 15 Ultra وهي بذلك تقترب من طراز سامسونج جالاكسي إس 23 ألترا الذي يأتي بعدسة زووم منظار وأيضا باسم ألترا.

سبب كل هذه الضجة الخاصة بخبر دمج عدسة زووم منظار هو أن أجهزة آيفون كانت لا تقدم صور بجودة جيدة للأشياء البعيدة التي عليك تكبيرها، وكانت حتى وقت قريب سامسونج متفوقة عليها في هذا الصدد، حتى أفضل أجهزة iPhone اليوم تحتوي فقط على عدسة تكبير 3x لا تقدم جودة جيدة، في الوقت الذي تقدم فيه شركة سامسونج المنافسة لشركة Apple عدسة تكبير 10x في هاتفها S23 Ultra – وتقدم تكبير 10x منذ عام 2020.

iPhone

ثالثا: زر تحكم بـ 9 مجموعات من وظائف التخصيص

أحد التوقعات الأكثر رواجًا لمجموعة آيفون iPhone 15 هو أن "آبل" تستبدل مفتاح Ring / Silent بزر إجراءات جديد، وبالفعل تم تسريب هذا الخبر من قبل صانعي الحافظات (الجرابات) الذين أعادوا تصميم المحافظ بالفعل لاستيعاب تكوين الزر الجديد.

يتم استيراد زر الإجراء من ساعة Apple Watch Ultra موديل العام الماضي، والتي قدمت الميزة كزر برتقالي ساطع يمكن للمستخدم تخصيصه بسبع مجموعات مختلفة من الوظائف. وفقًا للتعمق في كود الإصدار التجريبي من iOS 17، يمكن لزر الإجراء الذي يأتي إلى iPhone 15 أن يوفر تخصيصات للمستخدم مع ما يصل إلى تسع مجموعات مختلفة من الوظائف.

رابعا: إطار التيتانيوم خفيف الوزن الأكثر صلابة

من ضمن الأمور المؤكدة حاليا أن شركة Apple تقوم بتغيير إطار هيكلها اللامع من الفولاذ المقاوم للصدأ إلى التيتانيوم المصقول، والسبب لتخفيف الوزن، مع تقديم متانة أكثر للعملاء كما أنه طويل العمر بالمقارنة مع الفولاذ، ومن المحتمل أن يكون ملمسه أكثر ملائمة للإمساك به بيد واحدة وأقل انزلاقًا بين يديك.

بالنظر إلى أن Apple Watch Ultra مصنوعة بالفعل من التيتانيوم وأن لدى "آبل" فريقًا متخصصًا من علماء المعادن للمساعدة في ابتكار المنتجات مع إضافة مزيد من الترقيات على المواد، فمن السهل أن تكون واثقًا من أنه إذا قامت Apple بإجراء مثل هذا التغيير الرئيسي على المواد الأساسية لجهاز iPhone، فإن التغيير سيكون للأفضل كثيرا.

من المحتمل أن يأتي إطار التيتانيوم حصريا للفئات الأعلى من آيفون أي مع طرازات iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max (أو Ultra).

الجدير بالملاحظة أن الموديلات الأحدث من "آيفون" أصبحت ثقيلة جدًا وتزن ما يصل إلى 240 جرامًا لجهاز iPhone 14 Pro Max، لذا فإن أي شيء يجعل من السهل تشغيل وحمل iPhone بيد واحدة يعد أمرًا جيدًا.