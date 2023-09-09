بعد خسارتها 200 مليار دولار.. هل سينعش iPhone 15 خزائن آبل؟

تراجعت أسهم شركة "آبل" الأمريكية، في أقل من 24 ساعة من قرار الصين بحظر استخدام هواتف آيفون في المؤسسات الحكومية بالبلاد.

وانخفضت أسهم شركة آبل بنسبة تصل إلى 5.1 %، ليصل انخفاضها الذي استمر يومين إلى 6.8 %، وتشير التقرير إلى أن هذا الأنخفاض الكبير أدي لخسارة آبل نحو 200 مليار دولار من قيمتها السوقية في يومين فقط.

وأفادت بعض التقارير بأن قرار الدولة الآسيوية يأتي في ظل مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني، ولكن البعض الآخر أكد أن الهدف الرئيسي وراء قرار الصين بمنع موظفيها من استخدام هاتف آيفون التابع لشركة آبل، هو ردا على العقوبا الأمريكية التي تفرضها الولايات المتحدة على منتجات الشركات الصينية بما في ذلك شركة هواوي.

وتعد الصين من أكبر الأسواق استخداما لهواتف آيفون في العالم، وتشارك بنسبة 19% من إجمالي دخل الشركة السنوي، لذا قد يؤثر قرارها بحظر استخدام 700 مليون موظف صيني لأجهزة آبل على إيردادت الشركة بشكل عام.

وخلال العام الجاري، أظهرت النتائج المالية ازدهرا كبيرا في مبيعات آبل في السوق الصينية، حيث نجحت الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا في تحقيق توسع كبير في الأسواق الصينية، وذكرت في تقريرها لنتائج الربع الثاني من السنة المالية 2023، أن أرباحها من الصين فقط جاءت مرتفعة مقارنة مع بعض الأسواق الأخرى، والتي بلغت حوالي 17.812 مليار دولار.

هل سينعش آيفون 15 آبل؟

أعلن المستثمرون عن مخاوفهم وما إذا كانت الشركة الأكثر قيمة في العالم، ستتكبد خسائر إضافية بمجرد إطلاق سلسلة آيفون 15 لهذا العام في ثاني أكبر دولة اقتصادية في العالم وهي الصين.

ومن المقرر أن تطرح آبل أجهزة آيفون 15 يوم 12 سبتمبر الجاري، وعلى الرغم من هواتف آيفون الجديدة لا تجلب المزيد من التحسينات والترقيات مقارنة بإصدارات الشركة القديمة، إلا أن مستخدمي أجهزة آيفون في الصين يسعون إلى شراء الطرازات الجديدة فور إطلاقها لاستمتاع بمزايها الجديدة.

لذا من المحتمل أن يؤثر قرار الحكومة الصينية بحظر استخدام 700 مليون موظف صيني لأجهزة آيفون على مبيعات شركة آبل في الصين لهذا العام.