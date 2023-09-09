مفاجأة في أسعار iPhone 15 Pro قبل الإعلان الرسمي عنها

سيتم الإعلان عن سلسلة هواتف iPhone 15 في غضون يومين تقريبا، حيث ستكشف شركة آبل Apple النقاب عن هواتفها المرتقبة ومنتجاتها الجديدة في حدثها المقرر إقامته في 12 سبتمبر الجاري.

أسعار آيفون 15

وبطبيعة الحال، يتساءل الجميع من عشاق هواتف آيفون عن سعر الهواتف المنتظرة، وكعادتها ل عام تثير العديد من الشائعات الآثارة حول أسعار مجموعة آيفون القادمة، لذا أفادت آخر التسريبات بأن هاتفي آبل iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max سيكونان أكثر تكلفة بما لا يقل عن 100 دولار من الجيل السابق.

سعر iPhone 15

ولكن بعض التسريبات الأخيرة تحمل أخبارا سارة لمحبي طرازات آيفون برو من آبل، ووفقا لأحدث تقرير لـ TrendForce، يمكن للمستخدمين الذين يرغبون في شراء طراز Pro القياسي بأسعاره القديمة، حيث سيستمر سعر iPhone 15 Pro الأصغر في البدء بسعر 999 دولارا، كما يقول TrendForce

ولسوء الحظ، سيتزامن إصدار سلسلة هواتف iPhone 15، مع تباطؤ الاقتصاد العالمي والتضخم وارتفاع تكاليف إنتاج الهواتف الذكية، هذه المصطلحات المالية التي نسمع كثيرا هذه الأيام، مع استمرار تزايد عدد الأخبار المتعلقة بارتفاع الأسعار تدفع شركات تصنيع الهواتف الذكية لزيادة أسعار منتجاتها الجديدة.

وكانت هناك ادعاءات منذ فترة بأن شركة آبل ستقوم أيضا برفع أسعار أجهزة آيفون بطريقة مماثلة، بينما انتشرت بعض الشائعات عن وجود زيادة في أسعار iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، كشف تقرير جديد من TrendForce أنه من المحتمل أن تحافظ آبل على نفس شريحة الأسعار مقارنة بإصدارات آيفون السابقة.

iPhone 15 Pro

سعر آيفون 15 برو ماكس

ووفقا لهذا التقرير، سيبدأ سعر هاتف iPhone 15 Pro من 999 دولار (أي ما يعادل 30800 جنيه مصري) في الولايات المتحدة. ويتوقع التقرير، الذي نشر في 8 سبتمبر 2023، أيضا أن يشهد هاتف iPhone 15 Pro Max زيادة في السعر بمقدار 100 دولار، حيث سيباع بسعر يبدأ من 1199 دولارا (أي ما يعادل 36900 جنيه مصري).

مواصفات iPhone 15 Pro

ومن المتوقع أن يتميز هاتف iPhone 15 Pro بشاشة من نوع OLED بقياس 6.1 بوصة، ونظام كاميرا خلفية ثلاثي العدسات، وسيعمل بواسطة معالج آبل الأحدث A17 Bionic، ومن المتوقع أيضا أن يدعم الجهاز 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يتميز إصدار آبل الرئد iPhone 15 Pro Max بشاشة من نوع OLED بقياس 6.7 بوصة ونظام كاميرا خلفية رباعي العدسات وسيتم تشغيله بواسطة معالج A17 Bionic أيضا مثل الطراز الأصغر.

ومن المتوقع أيضا أن يقترن الجهاز بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية، وسيتم تجهيز كلا الطرازين بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، مقارنة بـ 6 جيجابايت في طرازات iPhone 14 Pro السابقة من آبل.