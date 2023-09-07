لو محتار إيه الأفضل..اعرف الفروق بين iPhone 13 Pro و iPhone 14

مع اقتراب موعد إطلاق هواتف آيفون الأحدث iPhone 15، يفكر الكثير من راغبي الشراء في المقارنة بين الطرز الأقدم نسبيا نظرا لانخفاض أسعارها مع بداية الإعلان الرسمي عن الهواتف الجديدة، حيث يكون هذا التوقيت فرصة كبيرة لمن يريد شراء هواتف iPhone 14 أو iPhone 13.

ومنذ العام الماضي اتبعت شركة آبل استراتيجية جديدة من خلال إثراء طرز Pro في هواتفها بميزات وإمكانات أفضل كثيرا من الطرز الأساسية، الأمر الذي يجعل المستخدمين في حيرة من أمرهم بين شراء هاتف iPhone 13 Pro الأقدم أو iPhone 14 الأحدث.

ونعرض فيما يلي مقارنة بين هاتفي iPhone 13 Pro و iPhone 14 في الإمكانات والمواصفات والسعر بالإضافة إلى التصميم والتغييرات في كل منهما، بحسب Mobiletrans :

التصميم

يشبه هاتف iPhone 14 الأساسي إلى حد كبير هاتف iPhone 13 Pro ، حيث يحتوي على نفس الحافة المسطحة المصنوعة من الألومنيوم ونفس الزجاج الأمامي والخلفي المسطح، كما يتمتع الهاتفان بأبعاد وأشكال متشابهة، مع سمك أكبر بحوالي 0.1 ملم في iPhone 14.

يتمثل الاختلاف الأساسي في اختيار الفولاذ المقاوم للصدأ الأكثر تميزًا ومرونة لحافة iPhone 13 Pro، مما يجعله أثقل بوزن 204 جرامًا، بجانب iPhone 14 الذي يبلغ 172 جرامًا.

يتميز iPhone 13 Pro أيضًا بوحدة كاميرا أكثر بروزًا، بثلاث عدسات بدلاً من اثنتين في iPhone 14، كما يضيف iPhone 14 خيارًا جديدًا وهو الأرجواني.

الشاشة

يحتوي كلا الهاتفين على شاشات OLED مقاس 6.1 بوصة بدقة 1170 × 2532، ويتعلق الاختلاف الرئيسي هنا بمعدل التحديث، حيث يلتزم iPhone 14 بمعدل 60 هرتز ويتوافق iPhone 13 Pro مع معيار "Pro Motion" البالغ 120 هرتز.

يصبح iPhone 13 Pro أكثر سطوعًا أيضًا بما يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع في وضع السطوع العالي HBM، ويمكن أن يصل iPhone 14 إلى 800 شمعة فقط.

الكاميرا

تمنح شركة آبل هاتف iPhone 14 نظام كاميرا مزدوج يعادل نظام iPhone 13 Pro الثلاثي الذي تبلغ دقته 12 ميجابكسل، ومع ذلك، يبدو أن المستشعر الرئيسي هو نفسه إلى حد كبير.

ويستفيد كلاهما من نظام تثبيت إزاحة المستشعر المأخوذ من iPhone 12 Pro Max أيضًا، لذلك يقدمان لقطات رائعة مماثلة في الإضاءة المنخفضة.

ونظرًا لأن شركة آبل احتفظت بمحرك Photonic الجديد الخاص بها لـ iPhone 14 حيث يعمل هذا النظام الهجين بين الأجهزة والبرامج، والذي يطبق Deep Fusion في وقت سابق من عملية التصوير الفوتوجرافي، على تعزيز الأداء في الإضاءة المنخفضة بمقدار 2x على الأقل عبر كاميرتي iPhone 14، مما يؤدي إلى احتمال أن يتفوق بالفعل على iPhone 13 Pro في الإضاءة الأقل.

وتعد إحدى المزايا المهمة لـ iPhone 13 Pro أنه يحتوي على كاميرا تقريب مخصصة 3x، حتى تتمكن من التقاط لقطات مكبرة أكثر تفصيلاً بكثير من iPhone 14.

ويتفوق iPhone 14 على iPhone 13 Pro في الكاميرا الأمامية، في حين أن كلاهما بدقة 12 ميجابكسل، فإن iPhone 14 يحتوي على فتحة f/1.9 أوسع مقابل f/2.2 في هاتف iPhone 13 Pro، ومع نظام تركيز تلقائي مناسب بدلاً من التركيز الثابت لهاتف Pro.

المعالج والأداء

يعمل كلا الهاتفين بمعالج A15 Bionic، مع ترقية بسيطة لـ iPhone 14، مع وحدة معالجة رسومات خماسية النواة، كما أن كلا الهاتفين يأتيان مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ميزة أخرى لـ iPhone 13 Pro هي خيار سعة تخزين داخلية تبلغ 1 تيرابايت، بينما يمتد iPhone 14 إلى 512 جيجابايت فقط.

البطارية

يأتي هاتف iPhone 14 ببطارية من النوع غير قابلة للإزالة تبلغ حوالي 3279 مللي أمبير تدعم الشحن السريع، تضمن عمر بطارية إجمالي لتشغيل الموسيقى يصل إلى 80 ساعة.

من ناحية أخرى، يتمتع iPhone 13 Pro بسعة بطارية أصغر تبلغ 3095 مللي أمبير، وبشكل عام، يمكن أن يستمر تشغيل الموسيقى حوالي 75 ساعة.

السعر العالمي للهاتفين

يتمتع كلا الهاتفين بدعم تخزين لخيارات 128 جيجابايت و512 جيجابايت و256 جيجابايت، وتبدأ أسعار طرز iPhone 13 Pro من 999 دولارًا أمريكيًا بسعة 128 جيجابايت، بينما تبدأ إصدارات iPhone 14 من 799 دولارًا أمريكيًا. وتأتي نسخة 1 تيرابايت لـ iPhone 13 Pro بتكلفة 1499 دولارًا أمريكيًا.