قبل الإطلاق الرسمي.. كل ما تريد معرفته عن هواتف iPhone 15 المنتظرة

تكشف شركة آبل Apple، النقاب عن الجيل الجديد من هواتف آيفون لهذا العام iPhone 15 الثلاثاء المقبل الموافق 12 سبتمبر، تقليديا، تبقي الشركة منتجاتها طي الكتمان قبل الحدث الكبير، ولكن هذه الأجهزة ذات أهمية كبيرة، لذا كان هناك الكثير من التسريبات الت يكشفت المزيد من التفاصيل حول مميزات هاتفي iPhone 15 و iPhone 15 Plus.

استخدام كابل شحن USB-C

وتحدث تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل، عن فوائد كبل الشحن من نوع USB-C والذي سيتم استخدامه بدلا من منفذ Lightning التقليدي الخاص بهواتف آيفون، وتعد أوامر الاتحاد الأوروبي السبب الحقيقي لهذا التغيير، ومع ذلك، تستخدم أجهزة iPad USB-C، وتستخدم أجهزة Mac USB-C، وحان الوقت لكي تحذو أجهزة آيفون حذوها، قد يكون هذا الانتقال مؤلما لبعض المستخدمين، لكن آبل ستضمن كابلات USB C عالية الجودة في صندوق البيع بالتجزئة.

وبالنسبة إلى iPhone 15 وثنائي 15 Pro ، ستدعم الكابلات ما يصل إلى 60 وات، ومع ذلك، ستدعم الهواتف الباقية شحن بقدرة 20 وات فقط، وهذا يجعل الكابل قابلاً للاستخدام لشحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

iPhone 15

بطاريات أكبر

تبعا للتسريبات السابقة، فإن جميع الطرازات في سلسلة iPhone 15 ستحتوي على بطاريات أكبر، ولكنها لما تذكر أرقام دقيقة، ولكن من المتوقع أن يأتي هاتف 15 Pro Max وربما 15 Plus ببطارية ضخمة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، مقارنة بإصدارات آبل السابقة، يحتوي هاتف 14 Plus و14 Pro Max على 4323 مللي أمبير، وسوف يقترن بميزو بالشحن الأسرع في طرازات Pro.

جزيرة ديناميكية بجميع هواتف iPhone 15

سيأتي هاتفي iPhone 15 و15 Plus على غرار أشقائهما مع جزيرة ديناميكية، وهو المصطلح التسويقي لشركة آبل للثقب العريض الذي يضم كلا من كاميرا FaceTime وميزة FaceID، وستكون هذه هي ترقية العرض الرئيسية لإصدارات آيفون العادية لهذا العام، ولكنه ستفتقر لوضع 120 هرتز المعروف أيضًا باسم ProMotion وهذا يعني عدم وجود لوحات LTPO أيضا، والتي يمكن أن تساعد في استهلاك الطاقة حتى لو كانت بحد أقصى 60 هرتز.

كاميرات بدقة 48 ميجابكسل

كان هاتف iPhone 14 Pro هو أول جهاز تجاوز دقة 12 ميجابكسل، وبقيت النماذج العادية بعد بنفس الدقة، وسيتم ترقية iPhone 15 و15 Plus هذا العام إلى مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل مع عدسة f/1.6، والذي يعد بأداء فائق في الإضاءة المنخفضة، وستبقى الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل ولن تكون هناك عدسة مقربة.

وسيحتوي هاتفي iPhone 15 Pro و15 Pro Max على نفس الكاميرات بدقة 48 ميجابكسل مثل العام الماضي، مع كاميرا Sony IMX803 مقاس 1/1.28 بوصة، مما سيسمح هذا لنماذج آيفون العادية بتجاوزها في هذا القسم.

هاتف iPhone 15 Pro

هيكل من التيتانيوم

كان هاتف iPhone X هو أول هاتف يستخدم الفولاذ المقاوم للصدأ بدلاً من الألومنيوم، وقد حافظت شركة آبل على ذلك في الجانب الاحترافي منذ ذلك الحين، الآن بعد اكتساب بعض الخبرة مع التيتانيوم مع إطلاق ساعة Apple Watch Ultra، أصبحت الشركة مستعدة لتغيير المادة المفضلة لإطار طرازات iPhone Pro.

وسيؤدي هذا التغيير إلى جعل هواتف iPhone 15 أخف وزنا، وهو ما كان يمثل مشكلة في الطرز القديمة، تعتمد الهواتف العادية على الألمنيوم في الوقت الحالي، لذلك لا تتوقع تغييرات كبيرة في بنيتها.

معالج آبل الجديد Apple A16



يقال إن شركة آبل حجزت 90٪ من شرائح شركة TSMC البالغة 3 نانومتر هذا العام، سيذهب جزء من ذلك إلى تصنيع معالجاتها الجديدة Apple A17 Bionic، والتي من المتوقع أن تحتوي على 6 أنوية لوحدة المعالجة المركزية (2 + 4) وستحقق رقمًا قياسيًا جديدًا لسرعة تشغيل الهاتف المحمول ما يصل إلى 3.7 جيجا هرتز لنوى الأداء.

وبالنسبة إلى iPhone 15 و15 Plus، فمن المرجح أن يتخلفوا عن الإصدارات المحترفة لمدة عام ويحصلون على مجموعة شرائح A16 لعام 2022.

وقد تظل سعة ذاكرة الوصول العشوائي رام كما هي، بسعة 6 جيجابايت LPDDR5 ، وتشير التسريبات إلى أنه من المحتمل أن نرى سعة 8 جيجابايت في طرازات iPhone Pro، ولكن من غير المرجح أن يتم تضمين 15 و15 بلس في هذه الترقية.

أسعار iPhone 15

هناك تقارير تفيد بأن شركة آبل خفضت إنتاج هواتفها من 83 مليونًا إلى 77 مليون وحدة للسلسلة بأكملها، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مشكلات الإنتاج، ولكن هناك توقعات بانخفاض الطلب أيضا.

لذا من المتوقع أن يظل سعر iPhone 15 و15 Plus كما هو، في حين من المفترض أن يرتفع سعر iPhone 15 Pro بمقدار 100 دولار، وسيرتفع سعر iPhone 15 Pro Max بمقدار 100 دولار أو حتى 200 دولار.