بمواصفات Galaxy S23.. شاومي تطلق موبايل متوسط المدى بكاميرا 200 ميجابيكسل

أعلنت شركة شاومي وعلامتها التجارية الفرعية "ريدمي" Redmi رسميًا أنها ستزيح الستار عن سلسلة هواتف الذكية Redmi Note 13 في الصين هذا الشهر.

يسلط أحدث ملصق دعائي للشركة الضوء على الميزات الرئيسية لـ Redmi Note 13 Pro + 5G ويكشف أيضًا أن سلسلة Note 13 ستكون بمثابة جهد تعاوني بين Redmi وسامسونج Samsung وشركة "ميدياتك".

Redmi Note 13 Pro + 5G

ستكون سلسلة Redmi Note 13 من ثلاثة طرز على الأقل، وهي Note 13 وNote 13 Pro وNote 13 Pro+. يتحدث الملصق على وجه التحديد عن الميزات الرئيسية لـ Pro + الذي يتصدر النطاق والكفاءة وفقًا للمنشور الدعائي للشركة سيكون طراز الكاميرا الأساسي المستخدم في Redmi Note 13 Pro + إصدارًا مخصصًا من مستشعر مستشعر سامسونج Samsung ISOCELL HP3 Discovery Edition بدقة 200 ميجابكسل، ويتميز بحجم مستشعر كبير 1 / 1.4 بوصة.

ومن المتوقع أن تكون أسرع كاميرا فائقة الوضوح بدقة 200 ميجابكسل وفقًا للتقارير والتسريبات السابقة، قد يحتوي Note 13 Pro أيضًا على كاميرا بدقة 200 ميجابكسل. وأكد لو ويبينج، المدير العام لشركة "ريدمي" Redmi، أن هذه السلسلة ستأتي بقدرات خارقة وجديدة تماما لقدرات التصوير للهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة، مما يمثل قفزة كبيرة في معايير جودة الصورة داخل صناعة الهواتف المحمولة.

ولتحقيق هدفها في رفع سقف الهواتف المتوسطة المدى، عملت Redmi بشكل وثيق مع "ميدياتك" حيث أجرت تحسينات مشتركة شاملة لتجديد بنية التصوير الأساسية وتعزيز قدرات البرمجة ورفع الكفاءة العامة للجهاز المنتظر.

علاوة على ذلك، من خلال دمج تقنيات التصوير الخاصة بشركة شاومي Xiaomi، مثل وحدات “الإدراك الإلكتروني” و”البصريات الاندماجية”، فإن تشكيلة Note 13 جاهزة لتقديم تجربة تصوير فوتوغرافي بريميوم ممتازة ومن الدرجة الأولى.

يؤكد الملصق التسويقي أيضًا أن Note 13 Pro + سيكون أيضًا أول موبايل يأتي مزودًا بمعالج من "ميديات" شريحة Dimensity 7200-Ultra بدقة تصنيع 4 نانو، المعلن عنه مؤخرا مما يضمن أداء سلسل للغاية وتمرير سريع واستجابة سريعة للمهام المتعددة، المختصر المفيد أنه هاتف من الفئة المتوسطة ولكنه بإمكانيات تسبه الرائدة.

وفقًا للتقارير، تأتي شريحة D7200U مع بنية وحدة المعالجة المركزية ثمانية النواة، والتي تشتمل على نواتين Cortex-A715 تعملان بسرعة ساعة تبلغ 2.8 جيجا هرتز، إلى جانب 6 نوى Cortex-A510. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدمج وحدة معالجة الرسوميات Arm Mali-G610 ومعالج الذكاء الاصطناعي الموفر للطاقة APU 650.