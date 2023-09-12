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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

لافا تطلق هاتفا متوسط المدى بكاميرات مزدوجة 50 ميجابكسل

Lava Blaze 2 Pro
Lava Blaze 2 Pro

كشفت شركة "لافا" Lava الهندية عن الهاتف الذكي Blaze 2 Pro في سوقها المحلي بالهند وهو موبايل اقتصادي من الفئة الموفرة للميزانية، إليك في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن الهاتف الجديد.

مواصفات Lava Blaze 2 Pro

 في أبريل الماضي، أعلنت العلامة التجارية “lava" عن هاتف طراز Blaze 2 بسعر 8999 روبية (ما يعادل 108 دولارات)، والآن تنعش سوق هواتف الألعاب بإصدار Pro من السلسلة متوسطة السعر، والذي يوفر ميزات قوية منها شاشة بمعدل تحديث 90 هرتز ومعالج Unisoc ونظام كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل وبطارية كبيرة.

Lava Blaze 2 Pro

يتميز  موبايل  Lava Blaze 2 Pro بشاشة عرض IPS LCD مقاس 6.5 بوصة توفر دقة HD + تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب لمزيد من الأمان.

ومن ناحية إعداد الكاميرات، يأتي مع لوحة خلفية ذات مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مقترنه بعدسة للعمق 2 ميجابكسل وعدسات ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بينما تحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل. 

يعمل الجهاز من خلال وحدة معالجة مركزية من Unisoc T616 مع نظام تشغيل أندرويد 12 قابل للترقية إلى 13 ويقدم تجربة خالية من bloatware ولا يعرض أي إعلانات. بالإضافة إلى ذلك، فهو يأتي أيضًا مع ميزة تسجيل المكالمات المجهولة، ويعمل من خلال ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت رام ومساحة تخزين 128 جيجابايت روم وفتحة بطاقة microSD لتوسيع مساحة التخزين الأساسية.

يحزم Blaze 2 Pro بطارية بسعة 5000 مللي أمبير ويدعم الشحن بقوة 18 وات. يوفر خيارات اتصال أساسية مع وجود شريحتي SIM وقدرات اتصال 4G VoLTE وWi-Fi 5 وBluetooth 5.0 ومنفذ USB-C ومنغذ لسماعة الرأس مقاس 3.5 ملم. يتميز Blaze 2 Pro بلمسة نهائية من الأكريليك على الظهر، وسمك 8.5 ملم مع وزن إجمالي 190 جرامًا.

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سعر Lava Blaze 2 Pro في الهند

يبلغ سعر Lava Blaze 2 Pro في الهند 9999 روبية (ما يوازي 120 دولارًا) في السوق غير المتصلة بالإنترنت في الهند. يمكن للمشترين الاختيار من بين ثلاثة ألوان: Thunder Black وSwag Blue وCool Green.

كاميرات لافا Lava Blaze 2 Pro الهند موبايل

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