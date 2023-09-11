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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء في القليوبية

جثة
جثة

شهدت قرية البرادعة التابعة لدائرة مركز القناطر الخيرية، بالقليوبية، مصرع ربة منزل، إثر تعرضها للصعق الكهربائي بسبب حدوث ماس كهربائي بموتور تشغيل سير مخبز تعمل به رفقة زوجها، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، جرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب إنتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.


تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من أحد الأهالي بمصرع ربة منزل أثناء عملها داخل مخبز بقرية البرادعة دائرة المركز.
 

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "نجيه م ح"، 47 سنة، ربة منزل، مقيمة قرية البرادعة دائرة المركز، خلال عملها بمخبز خاص بزوجها، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي بموتور تشغيل سير المخبز ما أدى إلى وفاتها صعقا بالكهرباء.


تم نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وكشف تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب نتيجة صعق كهربائي، وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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