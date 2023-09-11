الحكومة المغربية: الإعلان عن خطة إعادة تأهيل المناطق المنكوبة خلال يومين

قال الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، اليوم الأثنين، إن الحكومة تعمل بشكل أساسي على دعم جهود الإغاثة في الوقت الحالي للمواطنين المتضررين من الزلزال المدمر.

وأضاف الناطق باسم الحكومة المغربية في تصريحات صحفية، أن الحكومة تقدم مساعدات فورية للناجين والمتضررين من الزلزال، لافتا إلى أن كل فرق البحث تعمل على مدار الساعة للوصول إلى المحاصرين.

وأشار بايتاس إلى أن الأمور تشير إلى عودة الخدمات لمدينة مراكش في أسرع وقت، كما سيتم الإعلان عن خطة إعادة تأهيل المناطق المنكوبة خلال يومين، وسيتم إعادة تأهيل الطرق التي تضررت بسبب الزلزال.

كما لفت المتحدث إلى أن حصيلة ضحايا الزلزال ستستقر قريبا جدا، موضحا أن تساقط الصخور أعاق وصول فرق الإغاثة للمناطق المنكوبة.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب منذ يومين إلى 2497 وفاة و2476 مصابا.

وجاء مركز الزلزال تحت سلسلة من القرى الجبلية جنوبي مدينة مراكش القديمة والمدرجة على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.

وتسبب الزلزال، الذي بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر، في انهيار منازل، وإغلاق طرق، كما امتدت آثاره إلى مناطق بعيدة وصلت إلى ساحل المغرب الشمالي.