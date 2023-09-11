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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نهاية الأخضر.. أفريقيا تدعو مجموعة بريكس لإنشاء عملة جديدة والتخلص من الدولار

مجموعة بريكس
مجموعة بريكس

حث رئيس مجلس القيادة الاقتصادية الإفريقية، بيرسي مورابيدي كوجي، اليوم الإثنين، مجموعة بريكس على إنشاء عملتها الخاصة للتجارة.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال مورابيدي كوجي: "نحن بحاجة إلى عملة جديدة تناسب شروطنا الخاصة… لقد حان الوقت للقيام بالأشياء بالطريقة التي نريدها.  نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على اختيار من نريد أن نتاجر معه".

وأضاف أن “العملة الجديدة ستساعد في تعزيز العلاقات التجارية داخل دول مجموعة بريكس”.

وفي وقت سابق، كشفت السفارة الروسية في جنوب أفريقيا، حقيقة المعلومات التي ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي حول تقديم رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في بريتوريا لعينة من الأوراق النقدية للعملة الموحدة للدول الأعضاء في مجموعة بريكس.

وكتبت السفارة الروسية في جنوب أفريقيا، عبر قناتها على “تليجرام”، "في الأول من سبتمبر أقيمت في بريتوريا فعالية بروتوكولية نظمتها سفارة الدولة بمناسبة قبول أعضاء جدد في مجموعة بريكس. وتم خلال الفعالية تقديم هدية لأحد المشاركين في الأمسية "ورقة نقدية تذكارية لدول بريكس" أصدرتها دار الطباعة عشية قمة بريكس الخامسة عشرة في جوهانسبرج”.

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وأضافت أن “إصدار الورقة النقدية التذكارية لدول بريكس هو مبادرة خاصة حصرية لا تعكس قرارات”.

وتضم مجموعة بريكس، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وفي قمة جوهانسبرج، والتي قرر الزعماء بعدها دعوة الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتصبح أعضاء كاملي العضوية في التحالف، أصدر زعماء دول الشراكة تعليمات لوزراء ماليتهم بدراسة مسألة إنشاء نظام دفع واحد بعملة موحدة.

وقال الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، إن أعضاء المجموعة سيناقشون العام المقبل إنشاء عملة موحدة، والابتعاد عن الدولار الأمريكي.

بريكس مجموعة بريكس إفريقيا

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