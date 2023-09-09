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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنوب أفريقيا: بريكس يجب أن تكون مثل مجموعة العشرين

البريكس
البريكس

قال فنسنت موجوينيا، المتحدث باسم المكتب الرئاسي لجنوب إفريقيا، اليوم "السبت" إن مجموعة البريكس يجب أن تتمتع بمستوى التعاون الذي تم تقديمه في قمة مجموعة العشرين هذا العام.

وأضاف أن: "هذه هي الخطوة الصحيحة في الاتجاه الصحيح، والتي تشير إلى قدوم وقت التغيير الذي نريد رؤيته في المستقبل - سواء في البريكس أو في أي منظمة أخرى"، بحسب تصريحاته لوكالة نوفوتسي الروسية.

وكتبت وكالة بلومبرج الأمريكية في وقت سابق أن توسع البريكس يشير إلى فشل قيادة الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم.

كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يرى إنشاء نظام عالمي جديد في توسع البريكس.

وانضمت ستة دول إلى مجموعة بريكس، لتصبح 11 دولة فإلى جانب الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، اتخذ القادة قرارا في القمة التي عقدت في جوهانسبرج خلال أغسطس الماضي بضم مصر والأرجنتين وإثيوبيا والإمارات والسعودية وإيران.

جنوب افريقيا مجموعة العشرين مجموعة البريكس قمة مجموعة العشرين ماكرون

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