تنفيذ عدد من القوافل السكانية في شمال سيناء

قالت ريم يعقوب، رئيس وحدة السكان الرئيسية في شمال سيناء، أن الوحدة تقوم بتنفيذ عدد من القوافل السكانية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.



وأكدت يعقوب، على هامش تكريمها من مؤسسة مصر الخير، بمنحها شهادة تقدير، تقديرا لها لما قدمته خلال تنفيذ مبادرة " بالتعاون عدنا وبالسلام نحيا وبالقيم نرتقي"، أن القوافل السكانية يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الشريكة.



القضية السكانية:

وأشارت يعقوب إلى قيام الندوات بمناقشة عدد من المشكلات المرتبطة بالقضية السكانية كالطلاق، الزواج المبكر، البطالة، الادمان، الصحة الانجابية، زواج القاصرات، ختان الإناث، اختيار شريك الحياة، والتفاهم الاسري وغيرها من المشكلات المرتبطة بالقضية السكانية.



وأشار خالد عبد الحليم المنسق الإعلامي لوحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، أن الندوات تأتى في إطار خطة العمل لحل القضية السكانية من خلال رصد وتحليل المشكلات المجتمعية، بجانب وضع آليات وتدخلات مختلفة لحلها.

