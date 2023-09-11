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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتقاء ناشئين جدد للعبة التايكوندو بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ

الاختبارات
الاختبارات

انطلقت اختبارات انتقاء ناشئين جدد للانضمام إلى لعبة التايكوندو بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة كفر الشيخ، بالصالة المغطاة صباح اليوم الإثنين، تقدم للاختبارات 107 ناشئين بصحبة أولياء أمورهم وحضور أعضاء لجنة الانتقاء من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للمصارعة وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المتقدمين يمرون بعدة اختبارات بداية من الكشف الطبي وقياس الطول والوزن واختبارات اللياقة البدنية والنفسية بالإضافة إلى الاختبار المهاري من قبل اللجنة العليا التي تضم الدكتور أحمد زهران المشرف الفني للاتحاد المصري للتايكوندو، الدكتور محمد خليل والدكتور محمد جمال مندوبي وزاره الشباب والرياضة ووسام محمد من نظم المعلومات بالوزارة وذلك بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة وحضور الدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ.

وتنعقد اختبارات انتقاء ناشئين جدد للعبة التايكوندو غداً الثلاثاء، بمركز التنمية الشبابية بدسوق للعبة التايكوندو، ويحقق أبطال المشروع بالمحافظة نتائج متميزة بألعاب المصارعة والتايكوندو وتنس الطاولة، وكرمهم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ عقب فوز أبطال مصارعة المشروع القومي أبطال أفريقيا بالمركز الأول في البطولة الأفريقية للمصارعة بتونس الشقيق.

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