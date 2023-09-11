احذري وابتعدي.. صابرين جابر تكشف مؤشرات العلاقات السامة

كشفت صابرين جابر، خبيرة العلاقات الأسرية، أن الدراسات أكدت أن العلاقات السامة هي عدم الإحساس بالأمان بجانب الشعور بالتوتر و الاضطراب و الخوف طول الوقت.

وأضافت "جابر"، خلال لقائها ببرنامج "جو هيلثي" المذاع على شاشة "صدى البلد 2" من تقديم حنان الحسيني، أن الأعراض السابقة هي مؤشرات لبداية علاقة سامة مع الطرف الأخر.

وأوضحت خبيرة العلاقات الأسرية، أن الطرف السام يقوم باستنزاف و التغذي على الطاقة الإيجابية للطرف الأخر طوال الوقت، و يعطي بدلا منها في المقابل طاقة سلبية، و يضع نفسه دائما في دور الضحية و يقوم بالشكوى المستمرة.

يميل إلى الشخصية النرجسية

ونوهت، إلى أن الطرف السام بالعلاقات يميل إلى الشخصية النرجسية في طباعها، موضحة أنه يقوم بتقليل شأن و قيمة المرأة التي معه، و يهز ثقتها بنفسها و يمكن أن يغير منها إن كانت أنجح منه.

الابتعاد و إنهاء العلاقة

وتابعت، أن العلاقة السوية علاقة تبادلية بين الطرفين لا يوجد بها استنزاف و مليئة بالأمان، ناصحة من يرى هذه المؤشرات السابقة أن ينسحب و يبتعد من هذه العلاقة سواء كانت صداقة أو ارتباط.