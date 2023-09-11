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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رعب هز العالم قبل 22 سنة..كيف تُحيي أمريكا ذكرى 11 سبتمبر اليوم؟

سقوط برجي التجارة
سقوط برجي التجارة في 11 سبتمبر

تُحيي أمريكا اليوم ذكرى هجمات 11 سبتمبر التي ضربت مركز التجارة العالمي في نيويورك، ومبنى البنتاجون، قبل 22 عامًا ، وفق ما ذكرت صحف دوليةـ.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن في حفل يقام بقاعدة عسكرية في أنكوراج.

ويقوم بايدن بإحياء ذكرى الهجمات، بعد رحلة أجراها إلى الهند وفيتنام.

ويقيم الأمريكيون الفعالية، لتكون بمثابة تذكير بأن أحداث 11 سبتمبر كانت حدثًا  أصاب كل ركن من أركان البلاد.

وأودت هجمات الطائرات المختطفة بحياة ما يقرب من 3000 شخص وأعادت تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية .

قال إيدي فيرجسون، رئيس فرق الإنقاذ في مقاطعة جوتشلاند بولاية فيرجينياي  عن ذلك اليوم :« شعرنا في هذا اليوم بأننا أمة واحدة وشعب واحد، تماماً كما ينبغي أن يكون.كان هذا هو  شعور الجميع. تجمع الناس وفعلوا ما في وسعهم لمساعدة الآخرين".

وتقوم المدن في جميع أنحاء أمريكا ، بإحياء الذكرى بالوقوف للحظات في صمت، وقرع الأجراس، وعمل وقفات احتجاجية على ضوء الشموع وغيرها من الأنشطة.

جعلت مقاطعة مونماوث في نيوجيرسي، والتي كانت موطنًا لبعض ضحايا 11 سبتمبر، يوم 11 سبتمبر عطلة هذا العام لموظفي المقاطعة حتى يتمكنوا من حضور الاحتفالات.

وكطريقة أخرى للاحتفال بالذكرى السنوية، يقوم العديد من الأمريكيين بعمل تطوعي فيما حدده الكونجرس باليوم الوطني  للخدمة .

وفي  مكان سقوط البرجين،  من المقرر أن تنضم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى الحفل الذي سيقام في ساحة النصب التذكاري  لأحداث 11 سبتمبر.

ولن يتضمن الحدث تصريحات من شخصيات سياسية، بل سيتم إعطاء المنصة لأقارب الضحايا لقراءة أسمائهم لمدة ساعة.

ذكرى هجمات 11 سبتمبر 11 سبتمبر هجمات 11 سبتمبر نيويورك مركز التجارة العالمي

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