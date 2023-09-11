الصرف الصحي بالإسكندرية: المحافظة جاهزة لاستقبال أي أمطار

قال اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن هناك متابعة وتنسيق كامل مع هيئة الأرصاد الجوية، وهناك حالة من الاستنفار الكامل في المحافظة، وتم نشر كل سيارات الصرف الصحي بالمحافظة.

وأضاف نافع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج من مصر الذي يبث على قناة "cbc"، تم نشر سيارات الصرف الصحي في الأماكن المتوقع تجمعات الأمطار بها، وجميع المحطات تعمل بكامل طاقتها.

هناك 180 محطة تم تطويرها خلال الفترة الماضية

وتابع: حتى الأن لم تصل الأمطار إلى محافظة الإسكندرية، وهناك متابعة لحظية مع هيئة الأرصاد الجوية، ومع الزملاء بمطروح، مشيرًا إلى أن هناك 180 محطة تم تطويرها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا ان محافظة الإسكندرية جاهزة لاستقبال أي امطار.