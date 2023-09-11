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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع حالة التأهب بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لمياه الأمطار

اللواء محمود نافع
اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية

أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الإستعداد بالشركة اعتبارا من صباح يوم الإثنين، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع اعتبارا من اليوم أن تشهد محافظة الإسكندرية تقلبات جوية تتمثل في نشاط للرياح تصل سرعتها الى 40 -50 كم/ ساعة تكون مثيرة للرمال والأتربة، واعتبارا من مساء الاثنين تشهد المحافظة امطار خفيفة قد تكون متوسطة و رعدية احيانا.

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وأشار البيان إلى أنه اعتبارا من الصباح الباكر بعد غد الثلاثاء مع المتوقع أن  تزيد كمية الأمطار لتكون امطار متوسطة الشدة ورعدية احيانا مع استمرار نشاط  الرياح الشمالية الغربية تصل سرعتها من 35-40 كم/ ساعة، وجاري المتابعة والتحديث وعليه توقف الاجازات و بدل الراحات اعتبارا من صباح باكر وتستمر اعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جهازية جميع المحطات و المواقع الشتوية.

وأكدت انتشار السيارات والبدلات في الاماكن المحددة و يراعي تغيير الورادي في مكان التمركز، يتم تفريغ بيارات محطة الرفع اول باول يتم المتابعة مع غرفة العمليات باي مستجدات.


وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.


وأكد علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء ومختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

الاسكندرية الأرصاد الجوية الخط الساخن الرياح الشمالية الغربية الشركة القابضة الصرف الصحى اللواء محمود نافع أمطار متوسطة أمطار خفيفة أمطار متوسط

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