مصرع وإصابة شخصين.. القصة الكاملة لانهيار أجزاء من عقار شرقي الإسكندرية

عقار قديم بأحد أرقى أحياء مدينة الإسكندرية، منطقة رشدي، تساقطت منه أجزاء على المارة أسفر عن مصرع فتاة وإصابة سائق تاكسي وتلفيات بالسيارة.

وتكتظ مدينة الإسكندرية بمئات العقارات القديمة المتهالكة، والتي تمثل مشكلة كبيرة لكل صناع القرار بالإسكندرية فهي مشكلة قديمة تعود إلى عقود مضت، وتتفرع في أكثر من اتجاه، وقد تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا لحل أزمة أكثر من أسرة بعد انهيار العقارات التي يقطنون بها.

بداية الواقعة

تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغًا يفيد سقوط سور سطح بالدور السادس بالعقار رقم ٥٧ شارع المعسكر الرومانى امام فندق توليب طريق الكورنيش بنطاق حي شرق.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالتواجد فورًا بمكان الحادث لمتابعة تداعيات الحادث على أرض الواقع وتبين أن العقار ارضي و٥ أدوار علوية وصادر للعقار قرار ترميم رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ و العقار خالي من السكان.

وشدد المحافظ علي تكثيف فرق الدفاع المدني والإسعاف والإدارة العامة للأزمات والكوارث، ووحدة التدخل السريع، وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وعلى الفور تحركت جميع الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم فصل جميع المرافق العامة عن العقار، وعمل كوردون أمني حول العقار حفاظًا على سلامة المارة.

هذا وقد أسفر الحادث عن حالة وفاة، وحالة واحدة إصابة وتم نقلها إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.