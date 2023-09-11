دون إصابات.. سقوط طابقين من عقار قديم بحي الجمرك وسط الإسكندرية

شهد حي الجمرك وسط محافظة الإسكندرية سقوط أجزاء من عقار، وذلك دون إصابات أو ضحايا في الأرواح.

وذكر الحي أنه فور تلقي إشارة تفيد بسقوط أجزاء العقار الكائن ٤ ابن جبير، توجهت إدارة المشروعات إلى المكان المذكور وتبين العقار 4 ابن جبير عبارة عن دور ارضي و3 أدوار علوية وتبين سقوط الثالث والثاني بدون إصابات والعقار وصادر له قرار هدم رقم 43 لسنة 2007.

ووفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الأيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين، وبناءً على تعليمات المهندسة نهى خليفه رئيس حي الجمرك، قامت إدارة المشروعات بإزالة الأجزاء العالقة من العقار والتي تشكل خطر على المارة.