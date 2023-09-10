محافظ الإسكندرية: التعامل الفوري مع حادث انهيار أجزاء من عقار شرقي المدينة

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالتواجد فورًا بمكان حادث انهيار عقار وذلك فور ورود بلاغ يفيد سقوط سور سطح بالدور السادس بالعقار رقم ٥٧ شارع المعسكر الرومانى امام فندق توليب طريق الكورنيش بنطاق حي شرق، لمتابعة تداعيات الحادث على أرض الواقع وتبين ان العقار ارضي و٥ ادوار علوية و صادر للعقار قرار ترميم رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ و العقار خالى من السكان.

وشدد المحافظ علي تكثيف فرق الدفاع المدني والإسعاف والإدارة العامة للأزمات والكوارث، ووحدة التدخل السريع، وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وعلى الفور تحركت جميع الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم فصل جميع المرافق العامة عن العقار، وعمل كوردون أمني حول العقار حفاظًا على سلامة المارة.

هذا وقد أسفر الحادث عن حالة وفاة، وحالة واحدة إصابة وتم نقلها إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة .