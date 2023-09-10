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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصور الأولية لحادث إنهيار شرفة عقار شرقي الإسكندرية

صورة من موقع الحادث
صورة من موقع الحادث

حصل موقع صدى البلد على الصور الأولية لواقعة إنهيار شرفة عقار بشارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي بحي شرق محافظة الإسكندرية.

وأسفر إنهيار شرفة الطابق الخامس من عقار، بشارع المعسكر الروماني، بمنطقة رشدي شرقي الإسكندرية، عن وفاة فتاة وإصابة سائق تاكسي .

مصرع وإصابة شخصين إثر انهيار أجزاء من عقار شرقي الإسكندرية

بدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارا من حي شرق، بإنهيار عقار قديم، صادر له قرار ترميم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية بحي شرق، لمتابعة آخر تطورات الواقعة، كما انتقل ضباط مباحث سيدي جابر رفقه سيارات الإسعاف، إلى العقار محل الواقعة، وتبين مصرع فتاة وإصابة سائق تاكسي أثناء مروره أسفل العقار.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل جثمان الفتاة إلى المشرحة والسائق المصاب إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

الاسكندرية انهيار شرفة عقار انهيار أجزاء من عقار رشدي سيارات الإسعاف سيدي جابر شرقي الإسكندرية شرفة عقار

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