الصور الأولية لحادث إنهيار شرفة عقار شرقي الإسكندرية

حصل موقع صدى البلد على الصور الأولية لواقعة إنهيار شرفة عقار بشارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي بحي شرق محافظة الإسكندرية.

وأسفر إنهيار شرفة الطابق الخامس من عقار، بشارع المعسكر الروماني، بمنطقة رشدي شرقي الإسكندرية، عن وفاة فتاة وإصابة سائق تاكسي .

بدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارا من حي شرق، بإنهيار عقار قديم، صادر له قرار ترميم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية بحي شرق، لمتابعة آخر تطورات الواقعة، كما انتقل ضباط مباحث سيدي جابر رفقه سيارات الإسعاف، إلى العقار محل الواقعة، وتبين مصرع فتاة وإصابة سائق تاكسي أثناء مروره أسفل العقار.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل جثمان الفتاة إلى المشرحة والسائق المصاب إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.