مصرع وإصابة شخصين إثر انهيار أجزاء من عقار شرقي الإسكندرية

ذكرت محافظة الإسكندرية أن شارع المعسكر الروماني بنطاق حي شرق شهد انهيار أجزاء من عقار ما أسفر عن مصرع فتاة، وإصابة سائق تاكسي تم نقله إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم .

وكان مدير أمن المحافظة اللواء خالد البروي تلقى إخطارًا من قسم سيدي جابر، بوجود حالة إنهيار جزئي لعقار بشارع المعسكر الروماني، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم سيدي جابر برفقة سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وعقب المعاينة الأولية تبين انهيار أجزاء من عقار قديم، مما أسفر عن وفاة فتاة وإصابة سائق تاكسي أثناء مرورة أسفل العقار .. وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة بمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وعلى صعيد آخر، نفذت إدارة شرق التموينية التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة حملة تموينية بنطاق الإدارة لضبط الأسواق، حيث تم تحرير 10 محاضر شملت بيع سجائر بسعر أزيد عن السعر الرسمي ومجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وعدم حمل شهادات صحية .

كما أسفرت الحملات عن ضبط 580 عبوة سجائر مجهولة المصدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.