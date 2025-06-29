قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلاغ رسمي ضد فنان شهير بسبب مشاجرة مرورية بحدائق الأهرام
الزمالك يدرس التعاقد مع مدافع أيمن أجنبي.. وجيفرسون إنكادا يظهر في الصورة
ناقد رياضي يعلق على توقف مباراة تشيلسي وبنفيكا لسوء الطقس: «أمر مُبهر»
قوانين الإيجار تحت المجهر.. برلماني: لا مفاجآت في الامتداد التعاقدي أو قيمة الإيجار |فيديو
بعد فوز تشيلسي برباعية .. تعليق قوي من إبراهيم فايق | ماذا قال ؟
طقس الأحد 29-6-2025 شديد الحرارة رطب نهارًا معتدل ليلاً
بعد التعادل المثير بين بنفيكا وتشيلسي .. إبراهيم فايق: «خلينا بقي قاعدين»
قرارات نارية.. الزمالك يُغلق باب الستة أشهر: من لا يُجدّد سيرحل فورًا
الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم.. السبت
لقاء متوقف وتعليق ناري من فايق| ماذا يحدث في قمة بنفيكا وتشيلسي بكأس العالم للأندية
مصدر يكشف كواليس فشل انتقال نجم بتروجت إلى الأهلي
ترامب: نتنياهو يتفاوض مع «حماس» لاستعادة الرهائن.. وجهود أمريكية لوقف إطلاق النار في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم.. السبت

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم
الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم
إسلام دياب

تستكمل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل 5 يوليو 2025، نظر الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، لجلسة 5 يوليو، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.

ومع ذلك، يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما من تاريخ تكليفه بذلك، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد مُحضر، ولا يحكم بالإخلاء؛ إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، بأداء الأجرة وكل ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.

ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين؛ بسبب التأخير في سداد الأجرة، إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة؛ حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا، وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا، أو التنازل عنه، أو تأجيره من الباطن، أو تركه لذوي القربى، وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر، أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة، أو ضارة بسلامة المبنى، أو بالصحة العامة، أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية الايجار القديم قانون الايجار القديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرصاد - ارشيفية

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

كامل الوزير

قرار عاجل من كامل الوزير بعد حادث الإقليمي المأساوي

400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

اعترافات صادمة لسائق التريلا وقرار عاجل من الوزير.. كيف خطف أرواح عرائس الجنة الـ18 في لحظة جنون؟

اعترافات خطيرة لسائق التريلا بحادث المنوفية.. كيف خطف أرواح عرائس الجنة في لحظة جنون؟

اعترافات صادمة من سائق التريلا المتسبب في حادث المنوفية.. والرئيس السيسي يتدخل

اعترافات صادمة من سائق التريلا المتسبب في حادث المنوفية.. والرئيس السيسي يتدخل

صورة أرشيفية

بالأسماء .. 12 مصابا في انقلاب ميكروباص علي طريق الأكسدة بالمنوفية

كامل الوزير

في تصريحات خاصة لأحمد موسى .. قرارات عاجلة من كامل الوزير بعد حادث المنوفية|فيديو

حفل زفاف ابنة مفيدة شيحة

الصور الأولى من حفل زفاف ابنة مفيدة شيحة.. شاهد

ترشيحاتنا

وفد أزهري يعزي أهالي فتيات كفر السنابسة

وفد أزهري يُعزي أهالي فتيات كفر السنابسة في المنوفية .. صور

الغسل من الجنابة

حكم الخروج من المنزل قبل الاغتسال من الجنابة .. دار الإفتاء تجيب

الشيخ يسري جبر

لماذا تعلّم موسى من الخضر رغم أنه نبي؟.. يسري جبر يوضح

بالصور

ليلة العمر على ضفاف الحضارة.. زفاف ابنة مفيدة شيحة بحضور نجمات الفن والإعلام |صور

مفيدة شيحة ونجوم الإعلام من حفل زفاف ابنتها
مفيدة شيحة ونجوم الإعلام من حفل زفاف ابنتها
مفيدة شيحة ونجوم الإعلام من حفل زفاف ابنتها

على البحر.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

بحضور نجوم العمل .. العرض الخاص لمسلسل مملكة الحرير

كريم ومحمد محمود عبد العزيز
كريم ومحمد محمود عبد العزيز
كريم ومحمد محمود عبد العزيز

شاهد جلسة تصوير جديدة من حفل زفاف ابنة مفيدة شيحة

مفيدة شيحة وابنتها منة
مفيدة شيحة وابنتها منة
مفيدة شيحة وابنتها منة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

فئات لن تحصل على زيادة المعاشات الجديدة | تفاصيل

ايمان عبد اللطيف

زيادة الإيجار حسب المنطقة .. تفاصيل مشروع الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

الديركسيون ساب في ايدي .. تفاصيل جديدة صـ.ادمة عن حـ.ادث المنوفية

ضحايا الطريق الاقليمي

عرايس اتزفوا للجنة.. قصص مبكية لضحــ.ايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

المزيد