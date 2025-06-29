ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار 16 لسندات توريق بقيمة 858.9 مليون جنيه

أعلنت اليوم ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن إتمام الإصدار السادس عشر لسندات توريق بقيمة 858.9 مليون جنيه، بالتعاون مع إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتابع لمجموعة إي اف چي القابضة. وتعد هذه الصفقة هي الإصدار السادس ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 16 مليار جنيه.



وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق، وتم إصدار سندات بمدة 12 شهر، وتصنيف ائتماني Prime 1(sf) ومعدل فائدة ثابتة.



وفي إطار هذا التقدم المستمر، بدأت شركة ڤاليو رسميًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق برنامج توريق متعدد الإصدارات قصير الاجل الجديد، بقيمة إجمالية تبلغ 10.0 مليار جنيه مصري مقابل محافظ حقوق مالية لشركة ڤاليو في حدود مبلغ بحد أقصى 13.0 مليار جنية مصري والمقرر حوالتها وتنفيذ البرنامج علي مدار عامان من تاريخ موافقة الهيئة وذلك من خلال ما يصل إلى تسع إصدارات متوقعة، مما يمثل محطة فارقة في مسيرة نمو شركة ڤاليو، ويعزز مكانتها الريادية في السوق والتزامها بتقديم حلول مالية مبتكرة تسهم في تطوير السوق.



وفي هذ السياق، صرح كريم رياض، الرئيس المالي لشركة ڤاليو، أن هذه الصفقة تأتي في ضوء الجهود التوسعية المستمرة للشركة، وذلك بعد بدء تداول أسهمها في البورصة المصرية، واستحواذ شركة أمازون العالمية على أسهم تمثل حصة مباشرة في ڤاليو. وأضاف رياض أن ڤاليو تلتزم بإصدار سندات التوريق باعتبارها ركيزة أساسية لاستراتيجيتها المالية، حيث تمكنها من تعزيز كفاءة رأس المال، وتسريع وتيرة النمو. كما أكد رياض أن ڤاليو تعظم الاستفادة من صفقات التوريق، لتنويع قاعدة التمويل ودعم النمو الاسترتيجي، مشيرًا إلى أهمية الإصدار الأخير والذي يعكس التزام الشركة بمواصلة الابتكار وترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر.

وفي سياق متصل، أضافت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، أن هذا الإصدار يعكس قدرة ڤاليو على تسطير فصل جديد من النجاح في مسيرة نموها، مدعومة بشراكتها الوطيدة مع إي اف چي هيرميس، التي تواصل التزامها الجاد بتقديم حلول تمويلية ابتكارية تدعم التطور السريع لقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر. وأوضحت حمدي أن هذه الصفقة تعد بمثابة شهادة على قدرة إي اف چي هيرميس على إتمام وهيكلة أكبر الصفقات، وقوة علامتها التجارية في أسواق رأس المال، بالإضافة إلى نهجها المرتكز على تلبية احتياجات العملاء في في المقام الأول.

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. وقام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وبنك التنمية الصناعية (IDB) في عملية الاكتتاب. وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات، فيما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.