هل يسدل الستار؟.. أرقام وبطولات شيكابالا بالزمالك تشهد قبل القرار الأخير

لازال الغموض بمصير محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك، سواء بالاستمرار مع الفريق فى الموسم الجديد أو إعلان قرار الاعتزال بشكل نهائى.

وحال اتخاذ الفهد الأسمر قرار اعتزال الساحرة المستديرة هذا الموسم سيكون اللاعب الرابع الذى يودع غرفة خلع ملابس الزمالك، بعد محمد عبد الشافى الظهير الأيسر الذى أعلن اعتزاله كرة القدم، والتونسى حمزة المثلوثى الذى رحل بنهاية عقده، وأحمد مصطفى زيزو الذى انتقل للأهلى بنهاية عقده.

بطولات شيكابالا مع الزمالك

ارتبط اسم شيكابالا بنادي الزمالك منذ نعومة أظافره، صنع لنفسه مجدًا خاصًا، بعدما أصبح اللاعب الأكثر تتويجًا بالألقاب في تاريخ النادي، بحصيلة بلغت 18 بطولة؛ تنوعت إنجازاته بين التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز 4 مرات، وكأس مصر في 6 مناسبات، إلى جانب 3 ألقاب في السوبر الإفريقي، ولقبين في السوبر المصري، بالإضافة إلى لقب الكونفدرالية الإفريقية، ولقب دوري أبطال إفريقيا التاريخي.

أرقام شيكابالا مع الزمالك

وعلى الصعيد الفردي، ترك شيكابالا بصمات لا تنسى داخل جدران ميت عقبة، إذ شارك في 396 مباراة بقميص الزمالك بمختلف المسابقات، ونجح خلالها في تسجيل 70 هدفًا وصناعة 89 تمريرة حاسمة، وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت”.

ومع اقتراب فصل الختام في مشوار أحد أساطير نادي الزمالك، تترقب الجماهير البيضاء القرار المنتظر، ما بين استمرار الأسطورة داخل الملعب، أو تحوله إلى صفحة خالدة في سجل عظماء النادي.