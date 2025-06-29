أسامة حسن: مجلس إدارة الزمالك هو نقطة الضعف حتى الآن داخل المنظومة

وجه أسامة حسن لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك السابق، رسائل نارية لمجلس إدارة القلعة البيضاء.

وقال أسامة حسن لاعب الزمالك السابق في تصريحات إعلامية عبر شاشة “الشمس”، خلال تواجده ضيفا ببرنامج “ملعب البلدوزر” الذي يقدمه الإعلامي مجدي عبدالغني: “ مجلس إدارة الزمالك هو نقطة الضعف حتى الآن داخل المنظومة بسبب التأخير في الصفقات”.

وكان قد وجه أسامة حسن لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك السابق، رسائل نارية لمجلس إدارة القلعة البيضاء، بسبب موقف بعض لاعبي الفريق الحاليين في النادي، وعلى رأسهم محمود عبدالرازق شيكابالا.

وقال أسامة حسن لاعب الزمالك السابق في تصريحات إعلامية عبر شاشة “الشمس”، خلال تواجده ضيفا ببرنامج “ملعب البلدوزر” الذي يقدمه الإعلامي مجدي عبدالغني: "عاجبني طريقة تعامل مجلس إدارة الأهلي في ملف الراحلين، وعندنا البهوات (مجلس إدارة الزمالك) بياخدوا رأي اللاعب يمشي ولا لأ".

واستكمل: “في الزمالك بنستأذن اللاعب يمشي ولا لأ بسبب العاطفة، وبنقعد نقول كلام زي ده ابن النادي، ولكن الناحية التانية (الأهلي) مفيش الكلام ده، ومعلول خير دليل”.

وأضاف: “اللاعيبة في الزمالك بيخللوا، وشيكابالا في فترة كان لازم يقعد، ولكن دلوقتي معدل الأعمار كبر وكتير على شيكابالا 30 مليون”.