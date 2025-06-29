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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يتمسك بنجمه الدفاعي ويرفض التفريط فيه بأقل من 6 ملايين دولار

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد الإعلامي أمير هشام أن حسام عبدالمجيد، مدافع نادي الزمالك، لن يتم التخلي عنه إلا مقابل 6 ملايين دولار.

وقال عبر برنامج "بلس 90" على قناة النهار الفضائية: "العرض الذي وصل لنادي الزمالك من وكيل اللاعب لم يتخطَّ 1.5 مليون دولار، ولا يزال اللاعب مرتبطًا بعقدٍ سارٍ لمدة موسمين قادمين".

وأضاف: "الزمالك لا يريد بيع حسام عبدالمجيد، وهناك رغبة في التجديد معه، لكونه أحد الركائز الأساسية داخل الفريق".

وواصل: "الزمالك يرى نفسه في موقف قوي، مع ارتباط اللاعب بعقدٍ لمدة موسمين، ولذلك يريد تأجيل رحيله والتمسك به في الموسم المقبل".

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