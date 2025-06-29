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نجم الزمالك السابق يوجه رسالة لمجلس الزمالك بسبب شيكابالا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة لمجلس الزمالك بسبب شيكابالا

شيكابالا
شيكابالا
يمنى عبد الظاهر

وجه أسامة حسن لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك السابق، رسائل نارية لمجلس إدارة القلعة البيضاء، بسبب موقف بعض لاعبي الفريق الحاليين في النادي، وعلى رأسهم محمود عبدالرازق شيكابالا.

وقال أسامة حسن لاعب الزمالك السابق في تصريحات إعلامية عبر شاشة “الشمس”، خلال تواجده ضيفا ببرنامج “ملعب البلدوزر” الذي يقدمه الإعلامي مجدي عبدالغني: "عاجبني طريقة تعامل مجلس إدارة الأهلي في ملف الراحلين، وعندنا البهوات (مجلس إدارة الزمالك) بياخدوا رأي اللاعب يمشي ولا لأ".

واستكمل: “في الزمالك بنستأذن اللاعب يمشي ولا لأ بسبب العاطفة، وبنقعد نقول كلام زي ده ابن النادي، ولكن الناحية التانية (الأهلي) مفيش الكلام ده، ومعلول خير دليل”.

وأضاف: “اللاعيبة في الزمالك بيخللوا، وشيكابالا في فترة كان لازم يقعد، ولكن دلوقتي معدل الأعمار كبر وكتير على شيكابالا 30 مليون”.

أسامة حسن رسائل نارية محمود عبدالرازق شيكابالا مجدي عبدالغني إدارة الأهلي إدارة الزمالك الأهلي

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