إعلامي: مطالب في الزمالك بإحالة شيكابالا للتحقيق | اعرف السبب

أكد الإعلامي أمير هشام أن أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك طالب بتحويل شيكابالا للتحقيق، بعدما أدلى بتصريحات عبر حساباته الشخصية مؤخرًا دون التنسيق مع النادي، حيث وجّه الشكر للثنائي حمزة المثلوثي ومحمد عبد الشافي.

وقال هشام، عبر برنامج "بلس 90" على قناة النهار الفضائية: "هذا العضو سبق أن دخل في مشادة مع شيكابالا في أحد المعسكرات، بعدما اتهمه اللاعب بتسريب أخبار النادي للإعلام وعدم دعمه للفريق".

وأوضح أن عضو مجلس الزمالك يرى أنه تم تحويل أحمد حمدي للتحقيق بسبب تصريحاته عبر "إنستجرام"، وبالتالي يجب إحالة شيكابالا أيضًا للتحقيق.

وأضاف: "البعض يرى أن الأفضل لشيكابالا هو الاعتزال بنهاية الموسم، ولا أتوقع أن يتم تحويله للتحقيق، كما أن قيامه بتوجيه الشكر للمثلوثي وعبد الشافي أمر طبيعي".