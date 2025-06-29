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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدمة لجماهير الزمالك بشأن اعتزال شيكابالا

شيكابالا
شيكابالا
علا محمد

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن أنباء اعتزال محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك.

وقال عمرو الدردير عبر حسابه علي موقع فيسبوك: "أنباء تتردد أن شيكابالا يتجه لإعلان اعتزاله خلال الـ48 ساعة الجارية".


تحرك عاجل لتجديد العقود أو تسويق اللاعبين
أشار الغندور إلى أن المدير الرياضي جون إدوارد بدأ التنسيق مع مجلس الإدارة لتقديم عروض رسمية للتجديد للاعبين الذين اقتربت نهاية عقودهم، وفي حال الرفض أو المماطلة، سيتم مطالبتهم بجلب عروض للرحيل، مع العمل على تسويقهم لضمان أقصى استفادة مالية للنادي.

القرارات تطال حتى من لديهم مواسم متبقية
أكد الغندور أن القرار لا يقتصر على من تنتهي عقودهم قريبًا، بل يشمل أيضًا من تبقى في عقودهم أكثر من موسم.
وذكر أن المدافع حسام عبدالمجيد، الذي يتبقى في عقده موسمان ونصف، يرفض التجديد لرغبته في الاحتراف الخارجي، كما يدخل محمد السيد عامه الأخير مع بداية الموسم المقبل، وهو الآخر لم يحسم موقفه بعد.

سياسة صارمة لضمان الانضباط والاستقرار
واختتم الغندور بأن هذه السياسة تأتي في إطار توجه جديد داخل الزمالك، يقوم على فرض الانضباط الإداري، وضمان الاستقرار الفني، مع الحفاظ على القيمة السوقية للاعبين، ومنع رحيلهم دون مقابل مادي.

محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك الزمالك الناقد الرياضي عمرو الدرديري اعتزال

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