قرارات نارية.. الزمالك يُغلق باب الستة أشهر: من لا يُجدّد سيرحل فورًا

كشف الإعلامي خالد الغندور عن قرارات حاسمة اتخذها نادي الزمالك، بقيادة المدير الرياضي جون إدوارد، بشأن تجديد عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في إطار سياسة جديدة تهدف إلى حماية حقوق النادي والحفاظ على استقراره الفني والإداري.



لا دخول لفترة الستة أشهر دون تجديد

أوضح الغندور، في برنامجه "استاد المحور"، أن الزمالك قرر عدم السماح لأي لاعب بدخول الأشهر الستة الأخيرة من عقده دون حسم مسألة التجديد، في خطوة تهدف إلى تفادي تكرار سيناريو رحيل أحمد مصطفى "زيزو" إلى الأهلي مجانًا.

وأكد أن أي لاعب يتبقى في عقده سنة أو أقل ولم يُجدد، سيتم اعتباره مرشحًا للرحيل.

تحرك عاجل لتجديد العقود أو تسويق اللاعبين

أشار الغندور إلى أن المدير الرياضي جون إدوارد بدأ التنسيق مع مجلس الإدارة لتقديم عروض رسمية للتجديد للاعبين الذين اقتربت نهاية عقودهم، وفي حال الرفض أو المماطلة، سيتم مطالبتهم بجلب عروض للرحيل، مع العمل على تسويقهم لضمان أقصى استفادة مالية للنادي.

القرارات تطال حتى من لديهم مواسم متبقية

أكد الغندور أن القرار لا يقتصر على من تنتهي عقودهم قريبًا، بل يشمل أيضًا من تبقى في عقودهم أكثر من موسم.

وذكر أن المدافع حسام عبدالمجيد، الذي يتبقى في عقده موسمان ونصف، يرفض التجديد لرغبته في الاحتراف الخارجي، كما يدخل محمد السيد عامه الأخير مع بداية الموسم المقبل، وهو الآخر لم يحسم موقفه بعد.

سياسة صارمة لضمان الانضباط والاستقرار

واختتم الغندور بأن هذه السياسة تأتي في إطار توجه جديد داخل الزمالك، يقوم على فرض الانضباط الإداري، وضمان الاستقرار الفني، مع الحفاظ على القيمة السوقية للاعبين، ومنع رحيلهم دون مقابل مادي.