إعلامي : أزمة ثلاثي الزمالك سبب اعتذار أبوظبي عن استضافة السوبر المصري

أكد الإعلامي أمير هشام، أن عقد مجلس أبوظبي مع اتحاد الكرة لاستضافة السوبر المصري كان مستمر لمدة موسمين قادمين، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في التراجع عن استضافة البطولة مجددًا، ما حدث في لقاء الزمالك وبيراميدز.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: الأزمة الشهيرة من جانب دونجا ومصطفى شلبي وعبدالواحد السيد مدير الكرة الاسبق في الزمالك مع أحد مسئولي الأمن في الامارات، كانت سبب في توقف استضافة البطولة بأبوظبي.

وأضاف: ما يتردد داخل أروقة اتحاد الكرة أن هناك عروض أخرى لاستضافة السوبر المصري.

وأكمل: من الوارد إقامة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك من مباراة واحدة، ولكن هذا الأمر لم يتم البت فيه.