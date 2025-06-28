زد يقترب من ثنائي الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي زد طلب التعاقد مع خالد عبدالفتاح وأحمد رضا على سبيل الإعارة من النادي الأهلي.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: لم يتم حسم الأمر بشكل نهائي، وسوف يتم انتظار موقف خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، وغالبًا قد يمنح الموافقة على رحيل اللاعبين بشكل رسمي.

وأضاف: الأهلي لم يتلق أي عروض رسمية لضم وسام أبوعلي، والنادي لن يفتح باب المفاوضات بأقل من 10 مليون دولار.

وأكمل: قد تحدث مفاجأة، ويتم بيع وسام أبوعلي بمبلغ يتراوح ما بين 12 إلى 15 مليون دولار لأحد الأندية الخليجية.