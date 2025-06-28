نجم أهلي جدة السابق: محمد عبدالشافي كتب اسمه بحروف من ذهب

أكد خالد قهوجي، نجم أهلي جدة السعودي السابق، أن محمد عبدالشافي أسطورة كروية وكتب اسمه بحروف من ذهب.

وقال قهوجي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الكرة المصرية قدمت نجوم كبار مثل أشرف قاسم ورضا سيكا ومحمد عبدالشافي فهو كان مصدر قوة لنادي أهلي جدة خلال فترة تواجده بالدوري السعودي".

وأضاف: "الجميع لا يزال يذكر أن عبدالشافي من أهم المحترفين الذين انضموا لنادي أهلي جدة ويتمتع بشعبية كبيرة في السعودية".

وأوضح: "الزمالك يتعرض للظلم سواء من اتحاد الكرة أو رابطة الأندية وهو ما حدث في الموسم الماضي بسبب أزمة مباراة القمة"