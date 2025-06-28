شارك الإعلامي خالد الغندور منشوراً بشأن النادى الأهلى.

وكتب خالد الغندور:"الأهلي أصبح أفضل فريق رابع في كل المجاميع بنقطتين و ترتيبه رسميا رقم ٢٥ من أصل ٣٢ فريق".

ويذكر أنه قد دخل نادي الاتحاد السكندري، في مفاوضات قوية مع نجم النادي الأهلي كريم نيدفيد ، من أجل إبرام التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتدعيم صفوف زعيم الثغر، في ظل العناصر القوية التي يرغب الفريق السكندري في التعاقد معها قبل انطلاق الموسم .



وعلم صدي البلد عن اقتراب مسئولي الاتحاد السكندري من الحصول على خدمات كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، من الانضمام إلى نادي الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُعد كريم نيدفيد أحد المواهب الواعدة التي تخرجت في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.



وأبدي كريم نيدفيد رغبته في الانضمام إلي صفوف الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الحالية في ظل صعوبة حصوله على فرصة المشاركة الأساسية مع النادي الأهلي.