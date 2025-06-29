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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يفتح باب الاهتمام من جديد أمام «الحملاوي».. والزمالك يدخل على الخط |تفاصيل

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

كشف مصدر مقرب من اللاعب أسد الحملاوي تفاصيل ترشحه للانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لبرنامج "ستاد المحور" مع الإعلامي خالد الغندور: "لم نتلقَ عرضًا رسميًا من النادي الأهلي حتى الآن، وكل ما في الأمر أن الأهلي استفسر عن اللاعب، وعن راتبه، وعن رغبته من عدمها في الانتقال إلى القلعة الحمراء."

وأضاف: "أسد لا يمانع اللعب للنادي الأهلي، ويُعد شرفًا كبيرًا أن يفكر الأهلي في ضمه، بكل تأكيد. وتجربة وسام أبو علي مع الأهلي تجعل الأمر مرحبًا به، ولكن لا توجد مفاوضات جادة حتى الآن."

وأكمل: "ليست هذه المرة الأولى التي يتواصل فيها الأهلي مع أسد، بل هي الثانية. المرة الأولى كانت قبل انضمامه إلى نادي شلوسك فروتسواف البولندي."

واختتم قائلًا: "الزمالك أيضًا استفسر عن اللاعب عن طريق وكيله، ولكن دون تحرك رسمي حتى الآن."

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