عبدالواحد السيد يعتذر عن منصب المشرف العام على قطاع الناشئين بالزمالك

اعتذر عبد الواحد السيد نائب المشرف العام على قطاع الناشئين بنادي الزمالك عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الفترة الحالية .

وأكد عبد الواحد السيد أنه اعتذر عن عدم الاستمرار في قطاع الناشئين بعد جلسة مع حسين السيد عضو مجلس إدارة النادي.

وأضاف أنه فضل الابتعاد عن النادي خلال الفترة الحالية للتفرع في العمل بمجال الإعلام، مضيفاً أن حسين السيد عضو مجلس إدارة الزمالك تفهم موقفه ووافق على رحيله عن قطاع الناشئين.

واختتم عبد الواحد السيد تصريحاته قائلا: "سأحصل على بعض الدراسات في مجال الإدارة خلال الفترة المقبلة استعدادًا لخوض انتخابات الزمالك".