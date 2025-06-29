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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صفقة الزمالك تنهار بسبب بند إعادة البيع.. والد مصطفى أشرف يكشف الكواليس

والد مصطفى أشرف:الزمالك تعامل معنا بعدم احترافية
والد مصطفى أشرف:الزمالك تعامل معنا بعدم احترافية
علا محمد

كشف والد اللاعب مصطفى أشرف سبب فشل المفاوضات مع نادي الزمالك.

وقال والد مصطفى، عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى: "الزمالك تعامل معنا بعدم احترافية، وكذلك مع نادي مونشنجلادباخ أثناء المفاوضات. هل يُعقل أن يرسل الزمالك العقد في الساعة 9:30 مساءً؟ هذا لا يحدث في أوروبا!"

وأضاف: "مصطفى وقّع بالفعل للزمالك، لكن الأزمة كانت في نسبة إعادة البيع؛ إذ طلب النادي الألماني نسبة محددة من إعادة البيع، وهو ما رفضه الزمالك. عدم الاحترافية في التفاوض كانت السبب الرئيسي وراء فشل الصفقة."

تحرك عاجل لتجديد العقود أو تسويق اللاعبين

أشار الإعلامي خالد الغندور إلى أن المدير الرياضي جون إدوارد بدأ التنسيق مع مجلس إدارة الزمالك لتقديم عروض رسمية لتجديد عقود اللاعبين الذين أوشكت عقودهم على الانتهاء. وفي حال الرفض أو المماطلة، سيتم مطالبتهم بجلب عروض للرحيل، مع العمل على تسويقهم لضمان أقصى استفادة مالية للنادي.

القرارات تشمل حتى من لديهم مواسم متبقية

أكد “الغندور” أن القرار لا يقتصر على من تنتهي عقودهم قريبًا، بل يشمل أيضًا اللاعبين الذين تبقى في عقودهم أكثر من موسم.
وذكر أن المدافع حسام عبدالمجيد، الذي يتبقى في عقده موسمان ونصف، يرفض التجديد لرغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي. كما يدخل محمد السيد عامه الأخير مع بداية الموسم المقبل، ولم يحسم موقفه بعد.

سياسة صارمة لضمان الانضباط والاستقرار

واختتم الغندور بأن هذه السياسة تأتي ضمن توجه جديد داخل نادي الزمالك، يهدف إلى فرض الانضباط الإداري، وضمان الاستقرار الفني، مع الحفاظ على القيمة السوقية للاعبين، ومنع رحيلهم دون مقابل مادي.

والد اللاعب مصطفى أشرف فشل المفاوضات الزمالك البيع الغندور

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