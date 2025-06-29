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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يدرس التعاقد مع مدافع أيمن أجنبي.. وجيفرسون إنكادا يظهر في الصورة

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

قال الإعلامي خالد الغندور إن مسئولي نادي الزمالك يدرسون التعاقد مع لاعب أجنبي جديد في مركز الظهير الأيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية، بهدف تدعيم هذا المركز إلى جانب عمر جابر، الذي يمثل الخيار الأول حاليًا في التشكيل الأساسي.

وكشف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن الاتجاه نحو ضم محترف أجنبي في خط الدفاع قد يُهدد استمرار المغربي صلاح مصدق، في ظل صعوبة قيد لاعبين أجنبيين في مركز الدفاع ضمن قائمة الأجانب المسموح بها (5 لاعبين فقط) خاصة أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة إدارة الكرة لإعادة هيكلة قائمة المحترفين بما يخدم احتياجات الفريق للموسم المقبل.

وتابع:"وبرز اسم جيفرسون إنكادا، لاعب فاركو، ضمن الترشيحات القوية لتدعيم صفوف الفريق، خاصة أنه متاح في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده".

واختتم: "الزمالك دخل في مفاوضات مع اللاعب، لكن التأخير في حسم الصفقة قد يمنح نادي البنك الأهلي فرصة التعاقد معه، إذ يمتلك إنكادا عرضًا رسميًا من البنك، وقد يوقع له حال عدم إتمام الاتفاق مع الزمالك في الوقت المناسب".

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