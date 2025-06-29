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حادث الطريق الإقليمي.. إعفاء كامل من المصروفات الدراسية .. ⁠إطلاق أسماء الشهيدات على مبان حكومية وشوارع
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حادث الطريق الإقليمي.. إعفاء كامل من المصروفات الدراسية .. ⁠إطلاق أسماء الشهيدات على مبان حكومية وشوارع

حادث الطريق الدائري الإقليمي
حادث الطريق الدائري الإقليمي
كتب محمود مطاوع

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع الوزراء والمسئولين المعنيين، تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن تعويضات حادث الطريق الدائرى الإقليمى، وكذا ما يتعلق بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بالطريق، والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة. 

وكلف رئيس الوزراء المسئولين المعنيين، بإنهاء مختلف الإصلاحات وأعمال الصيانة بالطريق الدائرى الإقليمى، فى مواعيد محددة، والالتزام بها، مع ضرورة تطبيق كل قواعد وإجراءات الأمن والسلامة فى أثناء التنفيذ. كما شدد على ضرورة الفصل بين حركة وسير السيارات "الملاكى" وسيارات "النقل" فى المناطق التى تشهد أعمال الصيانة والتطوير، وكذا تكثيف دوريات المرور، وزيادة أعداد الرادارات وكاميرات المراقبة، لضمان الالتزام بالقواعد والتعليمات المرورية، وضبط أى مخالفة من مخالفات سائقى النقل وغيرهم. 

كما كلف الدكتور مصطفى مدبولى الجهات المعنية بالالتزام بإجراء كشف عن تعاطى المواد المخدرة لكل سائقى النقل بصورة دورية، وفى مدد زمنية متقاربة، وبصورة مفاجئة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يثبت تعاطيه، مع دراسة تغليظ العقوبات فى هذا الشأن. 

ووجه رئيس مجلس الوزراء وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى بإعفاء كامل من المصروفات الدراسية لأسر الـ19 شهيدة، اللائى فقدن حياتهن جراء هذا الحادث الأليم، كما وجه وزيرة التضامن الاجتماعى بصرف معاش استثنائى لهذه الأسر المكلومة. 

كما كلف رئيس الوزراء محافظ المنوفية بإطلاق أسماء الشهيدات الـ19 على المبانى الحكومية والشوارع بقرية "كفر السنابسة" تخليدا لذكراهن. 

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن كلمات العزاء والرثاء لا تفى هذا المصاب الجلل الذى حدث منذ يومين، وإنه ومجلس الوزراء، يأسفون جميعا لهذا الحادث الذى آلم المصريين كافة، فالمُصاب مُصابنا معا.

مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزرا عبدالفتاح السيسى حادث الطريق الدائرى الإقليمى

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