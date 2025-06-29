هل يتفاوض الزمالك مع البرتغالي بيدرو كايشينيا؟

قال مصدر بنادي الزمالك، إن المدرب البرتغالي بيدرو كايشينيا المدير الفني السابق لفريق سانوتس البرازيلي تم ترشيحه عن طريق أحد الوكلاء لمسؤولي النادي الأبيض لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل.

وأوضح المصدر، أن الفترة الحالية تشهد حسم ملف المدير الفني والمفاضلة بين قائمة مختصرة لاختيار المدرب الجديد.

وكانت الفترة الماضية شهدت ترشيح البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق للرياض السعودي لتولي تدريب الأبيض.

ومن المقرر أن يحسم الزمالك ملف المدير الفني خلال الأسبوع الجاري من أجل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.