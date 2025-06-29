1200 جنيه| سعر الجنيه الذهب يواصل النزيف وعيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 29 يونيو 2025 تراجعًا جديدًا، لتواصل سلسلة الانخفاضات التي سجلها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، متأثرًا بالهبوط الحاد في سعر أونصة الذهب عالميًا وتراجع الإقبال على الملاذات الآمنة من قبل المستثمرين.

سعر الذهب يواصل التراجع

انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم ليصل إلى 36880 جنيهًا للبيع، بعد أن كان قد سجل في وقت سابق من الأسبوع الماضي مستوى 38120 جنيهًا، أي بتراجع بلغ 1240 جنيهًا خلال أسبوع واحد، في مؤشر واضح على استمرار الضغوط على سوق الذهب المحلي.

هبوط ملحوظ في سعر الذهب عيار 21

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 هو الأكثر تداولًا في السوق بنحو 200 جنيه تقريبًا خلال الأسبوع، ليسجل اليوم 4610 جنيهات للبيع و4590 جنيهًا للشراء، مقابل أعلى سعر له خلال الأيام الماضية والذي لامس حاجز 4800 جنيه في بعض التعاملات.

أسعار الذهب اليوم الأحد 29 يونيو 2025

جاءت أسعار الذهب اليوم وفق أحدث تحديثات محلات الصاغة في مصر على النحو التالي:

عيار 24: سجل سعر البيع 5269 جنيهًا وسعر الشراء 5246 جنيهًا

عيار 22: بلغ سعر البيع 4830 جنيهًا وسعر الشراء 4809 جنيهًا

عيار 21: سجل سعر البيع 4610 جنيهات وسعر الشراء 4590 جنيهًا

عيار 18: سجل سعر البيع 3951 جنيهًا وسعر الشراء 3934 جنيهًا

عيار 14: بلغ سعر البيع 3073 جنيهًا وسعر الشراء 3060 جنيهًا

عيار 12: بلغ سعر البيع 2634 جنيهًا وسعر الشراء 2623 جنيهًا

الأونصة: سجلت سعر بيع 163871 جنيهًا وسعر شراء 163160 جنيهًا

الجنيه الذهب: سجل سعر البيع 36880 جنيهًا وسعر الشراء 36720 جنيهًا

الأونصة بالدولار: 3273.86 دولار

الأسباب وراء تراجع أسعار الذهب

يرجع هذا التراجع في أسعار الذهب محليًا إلى الهبوط الذي شهده سعر أونصة الذهب عالميًا، حيث فقد المعدن النفيس جزءًا كبيرًا من مكاسبه مع استمرار اتجاه المستثمرين نحو الأصول ذات العائد المرتفع، وتراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وعلى الرغم من استمرار تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية، وهو العامل الذي كان يُتوقع أن يدعم أسعار الذهب، إلا أن ضعف الإقبال الاستثماري على المعدن الأصفر أدى إلى تفاقم الخسائر.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يتوقع المحللون استمرار الضغط على أسعار الذهب خلال الأيام القادمة في ظل الإغلاق العالمي السلبي للذهب دون مستويات الدعم المهمة، وبقاء المستثمرين في حالة عزوف عن شراء الذهب، مع تفضيلهم للأصول التي تحقق عوائد أعلى، وترتبط هذه التوقعات أيضًا بتطورات الأسواق العالمية وحركة الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة وكذلك اي توترات جيوسياسية.