توك شو| استقرار الذهب والعملات.. وارتفاع الحرارة.. ومدبولي يفتتح مصنع "بوش" ويؤكد: 1000 شاب مصري يقودون طفرة صناعية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 28 يونيو 2025|فيديو

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 28 يونيو 2025، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الذهب عيار 18

السعر: 3981 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21

السعر: 4645 جنيهًا

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت سعر الجنيه الذهب يخسر 480 جنيها دفعة واحدة انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 28-6-2025.. وعيار 21 يهبط لهذا المستوى

سعر الذهب عيار 24

السعر: 5308 جنيهات

سعر الجنيه الذهب

السعر: 37160 جنيهًا

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 28 يونيو.. فيديو



رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وذلك خلال تعاملات اليوم السبت 28 يونيو 2025، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 49.83 جنيه

سعر البيع: 49.97 جنيه

تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم أسعار العملات العربية اليوم الخميس 26-6-2025 أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 26-6-2025

اليورو

سعر الشراء: 57.84 جنيه

سعر البيع: 58.00 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر الشراء: 67.79 جنيه

سعر البيع: 68.02 جنيه

«صباح البلد» يرصد حالة الطقس اليوم السبت 28 يونيو 2025|فيديو



رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد في حلقته الصباحية اليوم، تفاصيل حالة الطقس في مصر، وذلك نقلًا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أطلقت تحذيرًا بشأن ثلاث ظواهر جوية من المتوقع أن تؤثر على البلاد خلال اليوم.

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ووفقًا لتوقعات الهيئة، يسود اليوم طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا على أغلب محافظات الجمهورية، وخاصة في مناطق القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، وجنوب سيناء، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية. أما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فيسود طقس معتدل الحرارة على مختلف المناطق.

الأرصاد: شبورة ورياح وارتفاع طفيف في الحرارة

وحذّرت الهيئة من تشكل شبورة مائية كثيفة صباحًا، خاصة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، الوجه البحري، مدن القناة، ووسط سيناء، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية، خصوصًا على الطرق الزراعية والسريعة.

كما توقعت الأرصاد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على مدار اليومين المقبلين (السبت والأحد)، إلى جانب نشاط في حركة الرياح على مناطق من غرب البلاد، ما قد يقلل الإحساس بدرجات الحرارة المرتفعة خلال فترات المساء.

أبو العينين يتسلم رئاسة مصر للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط



رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، مشاركة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على رأس وفد برلماني مصري، في فعاليات القمة التاسعة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والجلسة العامة الثامنة عشرة للجمعية، والتي عُقدت في إسبانيا.

وخلال الجلسة، تسلّم محمد أبو العينين رئاسة البرلمان المصري للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، في مراسم رسمية، ألقى خلالها كلمة هامة استعرض فيها رؤية مصر لدور الجمعية في المرحلة المقبلة.

تأكيد على مفهومي "الملكية المشتركة" و"المسؤولية التضامنية"

في مستهل كلمته، توجه وكيل مجلس النواب بالشكر إلى البرلمان الإسباني على جهوده خلال فترة رئاسته للجمعية، مؤكدًا أن مصر لعبت دورًا محوريًا منذ تأسيس الاتحاد من أجل المتوسط، وسعت لترسيخ مفهومي الملكية المشتركة والمسؤولية التضامنية، لتحقيق النمو والرخاء لشعوب المنطقة، من خلال مشاركة برلمانية مصرية فاعلة ومؤثرة في كافة أنشطة ومحافل الاتحاد.

وأضاف أن الشعبة البرلمانية المصرية تعتبر الجمعية البرلمانية قناة حيوية للحوار وتبادل الرؤى بين ممثلي شعوب دول الاتحاد، مؤكداً حرص مصر على تعميق هذا التعاون البرلماني الإقليمي.

مدبولي: تدريب 1000 شاب مصري لقيادة أول مصنع لـ«BOSCH» في أفريقيا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح أول مصنع في مصر وإفريقيا لشركة BSH التابعة لمجموعة "بوش" الألمانية، وذلك بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا أن ما يحدث في قطاع الصناعة هو طفرة تاريخية تضع مصر في صدارة المشهد الصناعي الإقليمي.

كوادر مصرية بكفاءة عالمية

قال مدبولي خلال مؤتمر صحفي إن المصنع يعمل به أكثر من 1000 شاب مصري، تم تأهيلهم وتدريبهم على أحدث المعايير التكنولوجية لضمان إنتاج أجهزة منزلية بجودة عالمية، مضيفًا: "نراهن على عقول وسواعد المصريين في تحقيق التميز".

منظومة إنتاج قوية بطموحات تنافسية

ينتج المصنع 350 ألف وحدة سنويًا، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة المكون المحلي من 50% حاليًا إلى أكثر من 70% خلال عامين فقط، ما يعكس جدية الدولة في تعزيز الصناعات المحلية والاعتماد على الإنتاج الوطني.





%50 مكون محلي.. و70% خلال عامين.. مصر تخطو بثبات بافتتاح مصنع «بوش» الألماني



أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن افتتاح أول مصنع تابع لمجموعة "بوش" الألمانية في مدينة العاشر من رمضان يمثل طفرة جديدة في مسار التصنيع المحلي، حيث بدأ المصنع بنسبة مكون محلي 50%، ومن المستهدف أن تتجاوز هذه النسبة 70% خلال عامين.

مدبولي: مصر تتحول إلى مركز حقيقي للصناعة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا مدبولي: التنمية الصناعية والتكنولوجيا والابتكار في مقدمة أولويات الدولة مدبولي يصل العاشر من رمضان لافتتاح مصنع أدوات منزلية وشركة تسوق

نقلة نوعية في توطين صناعة الأجهزة المنزلية

وأوضح مدبولي أن المصنع، الذي تديره شركة BSH التابعة للمجموعة الألمانية العملاقة، يُعد أول منشأة لها في مصر وأفريقيا، ويُنتظر أن يُحدث فارقًا في سوق الأجهزة المنزلية من حيث الجودة والتنافسية، معتمدًا بشكل متزايد على مكوّنات مصرية.

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بمتابعة دقيقة لصيانة الطرق وإزالة عوائق الحوادث.. والدائري الإقليمي أولوية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتى العمل والتضامن بشأن حادث طريق أشمون.

الرئيس يوجه الحكومة بزيادة التعويضات في حادث طريق أشمون

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، وخاصة الطريق الدائرى الإقليمى وسرعة الانتهاء منها والتأكد من وجود الإرشادات في مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة، والعمل على إزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث على هذه الطرق بشكل فورى بالإضافة إلى مراقبة السرعة عليها.

حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة وسر السؤال المفبرك في التاريخ| فيديو



كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، أن السؤال المتداول عن الرئيس الثاني لمصر والذي احتوى في اختياراته على أسماء لاعبي كرة قدم حاليين، هو سؤال مفبرك تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأكد فياض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن الهدف من هذا التزييف هو تشويه سير الامتحانات وإحداث حالة من الارتباك بين الطلاب.

الامتحانات تسير بسلاسة ومستوى مناسب

وأوضح مدير تحرير أخبار اليوم، أن وزارة التربية والتعليم نفت أن يكون هذا السؤال قد ورد في امتحان التاريخ الذي جرى يوم الخميس الماضي، مشيرًا إلى أن الامتحانات، سواء في التاريخ أو الفيزياء، سارت بصورة سلسة وكانت في مستوى الطالب المتوسط.

وأكد أن الصورة المفبركة للسؤال ظهرت قبل بدء امتحان التاريخ، وليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات تسريب الامتحانات من خلال نشر أسئلة قديمة أو معدلة.

«القاهرة الإخبارية»: العراق يطلق استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الفقر



كشفت هبة التميمي، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من بغداد، عن أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية الجديدة التي أطلقها العراق لمكافحة الفقر، مؤكدة أن هذه الخطوة تُعد ذات أهمية كبيرة، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

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إطلاق الاستراتيجية من 2026 حتى 2030

وأوضحت التميمي أن الاستراتيجية التي أعلنت عنها وزارة التخطيط العراقية، ستُطبق خلال الفترة من عام 2026 حتى 2030، وتشكل جزءًا من الجهود الحكومية الشاملة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

هدف طموح: خفض الفقر إلى أقل من 9%

وأشارت المراسلة إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى خفض نسبة الفقر في العراق إلى النصف، أي من حوالي 17.5% إلى أقل من 9%، وهو ما وصفته بإنجاز كبير في حال تحقيقه، خاصة وأن الخطة تحظى بإشراف مباشر من لجنة فنية عليا برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط.

تحسين جودة الحياة للمواطنين

وأكدت التميمي أن الاستراتيجية لا تقتصر على الأرقام والمؤشرات فقط، بل تركز أيضًا على تحسين جودة حياة المواطنين، لا سيما في الجوانب الأساسية مثل التعليم، الصحة، السكن، والحماية الاجتماعية، بما يسهم في بناء بيئة أكثر استقرارًا وعدالة للفئات الفقيرة والهشة.

قوانين الإيجار القديم.. هل يمتد العقد للأحفاد؟|فيديو



قال المستشار علاء مصطفى، إن هناك قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن القانون المدني هو الذي يحكم هذه العلاقة، ويتضمن تحديد مدة الإيجار وشروطه.

القوانين المدنية تحكم العلاقة الإيجارية

أوضح مصطفى في تصريحات لصباح البلد أن العلاقة بين الطرفين تخضع لأحكام القانون المدني، والتي تشمل تحديد مدة التعاقد بين المالك والمستأجر، وشروط استمراره أو انتهائه.

الحد من امتداد عقود الإيجار للأحفاد

وأضاف أن التعديلات القانونية الأخيرة بدأت تحدّ من امتداد عقود الإيجار تلقائيًا للأحفادوكان هذا الامتداد في الماضي يصل حتى الجيل الثالث، أي الحفيد، دون الرجوع للمحاكم.

محامي: مشروع قانون الإيجار القديم يهدف لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر



أكد علاء مصطفى، المحامي، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لا يستهدف طرد السكان كما يروّج البعض، بل يهدف إلى تحقيق التوازن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن العدالة للطرفين، مشيرًا إلى أن هناك حلولًا سكنية بديلة تُقدّم للمتضررين، من خلال مشروعات الإسكان التي تنفذها الدولة.

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مشروعات إسكان بديلة للمتضررين

وأوضح مصطفى خلال برنامج صباح البلد أن الدولة لديها عدد كبير من مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، يمكن للمتضررين من تعديلات قانون الإيجار القديم التقديم فيها، مؤكدًا أن الدولة لا تترك مواطنيها دون حلول.