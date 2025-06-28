«القاهرة الإخبارية»: العراق يطلق استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الفقر

كشفت هبة التميمي، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من بغداد، عن أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية الجديدة التي أطلقها العراق لمكافحة الفقر، مؤكدة أن هذه الخطوة تُعد ذات أهمية كبيرة، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

مراسل القاهرة الإخبارية من كييف: هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون القاهرة الإخبارية: روسيا تكثّف هجماتها وأوكرانيا تطلب باتريوت و8 ملايين مسيّرة القاهرة الإخبارية: 18741 طفلا في غزة يتلقون العلاج من سوء التغذية

إطلاق الاستراتيجية من 2026 حتى 2030

وأوضحت التميمي أن الاستراتيجية التي أعلنت عنها وزارة التخطيط العراقية، ستُطبق خلال الفترة من عام 2026 حتى 2030، وتشكل جزءًا من الجهود الحكومية الشاملة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

هدف طموح: خفض الفقر إلى أقل من 9%

وأشارت المراسلة إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى خفض نسبة الفقر في العراق إلى النصف، أي من حوالي 17.5% إلى أقل من 9%، وهو ما وصفته بإنجاز كبير في حال تحقيقه، خاصة وأن الخطة تحظى بإشراف مباشر من لجنة فنية عليا برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط.

تحسين جودة الحياة للمواطنين

وأكدت التميمي أن الاستراتيجية لا تقتصر على الأرقام والمؤشرات فقط، بل تركز أيضًا على تحسين جودة حياة المواطنين، لا سيما في الجوانب الأساسية مثل التعليم، الصحة، السكن، والحماية الاجتماعية، بما يسهم في بناء بيئة أكثر استقرارًا وعدالة للفئات الفقيرة والهشة.