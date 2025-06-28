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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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«صباح البلد» يرصد حالة الطقس اليوم السبت 28 يونيو 2025|فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد في حلقته الصباحية اليوم، تفاصيل حالة الطقس في مصر، وذلك نقلًا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أطلقت تحذيرًا بشأن ثلاث ظواهر جوية من المتوقع أن تؤثر على البلاد خلال اليوم.

ووفقًا لتوقعات الهيئة، يسود اليوم طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا على أغلب محافظات الجمهورية، وخاصة في مناطق القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، وجنوب سيناء، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية. أما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فيسود طقس معتدل الحرارة على مختلف المناطق.

الأرصاد: شبورة ورياح وارتفاع طفيف في الحرارة

وحذّرت الهيئة من تشكل شبورة مائية كثيفة صباحًا، خاصة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، الوجه البحري، مدن القناة، ووسط سيناء، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية، خصوصًا على الطرق الزراعية والسريعة.

كما توقعت الأرصاد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على مدار اليومين المقبلين (السبت والأحد)، إلى جانب نشاط في حركة الرياح على مناطق من غرب البلاد، ما قد يقلل الإحساس بدرجات الحرارة المرتفعة خلال فترات المساء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر:

البحر المتوسط: حالته معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر، مع رياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1 إلى 1.75 متر، مع رياح جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى: العظمى 37، والمحسوسة 39 درجة مئوية

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 36، والمحسوسة 38

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32، والمحسوسة 35

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 34، والمحسوسة 37

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38، والمحسوسة 40

شمال الصعيد: العظمى 38، والمحسوسة 40

جنوب الصعيد: العظمى 41، والمحسوسة 42

صباح البلد حالة الطقس في مصر الطقس اليوم درجات الحرارة

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